Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах - РИА Новости, 08.10.2025
Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге назначил заседание по делу об административном правонарушении против рок-музыканта Бориса Гребенщикова* за...
2025-10-08T18:06:00+03:00
2025-10-08T18:06:00+03:00
2025-10-08T20:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909088368_0:93:3155:1868_1920x0_80_0_0_86fe85f2ea41cc755ad1a23a96f571ab.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909088368_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c54c4606b76abc187e0c89dffb7ff5ec.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге назначил заседание по делу об административном правонарушении против рок-музыканта Бориса Гребенщикова* за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента, сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга в Telegram
.
"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга
назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова
*, которому вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ", — говорится в материале.
Из материалов дела следует, что Гребенщиков* разместил материал на YouTube без указания на то, что он произведен или распространен иностранным агентом, либо касается деятельности иностранного агента.
Отмечается, что Гребенщиков* вину не признает.
В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов.
По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву
, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.