Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
18:06 08.10.2025 (обновлено: 20:29 08.10.2025)
Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге назначил заседание по делу об административном правонарушении против рок-музыканта Бориса Гребенщикова* за... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге назначил заседание по делу об административном правонарушении против рок-музыканта Бориса Гребенщикова* за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента, сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга в Telegram.
"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова*, которому вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ", — говорится в материале.
Из материалов дела следует, что Гребенщиков* разместил материал на YouTube без указания на то, что он произведен или распространен иностранным агентом, либо касается деятельности иностранного агента.
Отмечается, что Гребенщиков* вину не признает.
В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов.
По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
