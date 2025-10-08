Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Иммунная система, которая летом работала спокойно, осенью вынуждена включаться в режим повышенной готовности. Медики подчеркивают: чтобы встретить холодное время года во всеоружии, о поддержке иммунитета нужно позаботиться заранее. Сделать это можно с помощью комплекса простых, но системных мер.

Главный союзник иммунной системы

Пожалуй, самым недооцененным элементом здоровья остается полноценный сон. Когда человек спит, его организм не просто отдыхает, в это время активизируются процессы восстановления клеток, вырабатываются гормоны, укрепляющие иммунитет.

Терапевт Екатерина Дмитренко напоминает : хронический недосып буквально выключает естественную защиту организма. Люди, которые регулярно спят меньше семи часов, болеют вирусными инфекциями почти вдвое чаще тех, кто соблюдает режим. Важно не только количество, но и качество сна. Ложиться желательно до полуночи, ведь именно в этот промежуток времени наиболее активно вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий не только циклы сна и бодрствования, но и иммунный ответ.

Чтобы восстановление проходило эффективно, врачи советуют отказаться от гаджетов хотя бы за полчаса до сна. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, а не всегда положительные новости и социальные сети только возбуждают нервную систему. Намного полезнее выпить чашку травяного чая, сделать пару глубоких вдохов, проветрить комнату и погрузиться в спокойствие.

Сила питания

Иммунитет невозможно укрепить одной таблеткой и даже целым витаминным комплексом — защита организма строится из того, как человек питается каждый день. Осенью рацион особенно важен: сокращение солнечного света и снижение активности требуют от организма больше ресурсов.

Главным союзником защитных сил остается витамин С — естественный антиоксидант, участвующий в выработке антител и укрепляющий сосуды. Его легко получить из цитрусовых, киви, болгарского перца, смородины или облепихи.

© Depositphotos.com / etitarenko Гранат © Depositphotos.com / etitarenko Гранат

Не менее значимую роль играет витамин D, которого в холодные месяцы катастрофически не хватает. Именно он регулирует работу иммунных клеток, помогает усваивать кальций и поддерживает нервную систему. Рыба, яйца и молочные продукты частично восполняют дефицит, но в условиях короткого светового дня врачи все чаще рекомендуют принимать витамин D дополнительно, по результатам анализа крови.

Еще один защитник клеток — витамин Е. Он помогает организму противостоять старению и снижает воспалительные процессы. Найти его можно в орехах, растительных маслах и семечках. А цинк, по словам врачей, остается ключевым микроэлементом для иммунитета.

Врач-инфекционист Ольга Столярова напоминает в разговоре с телеканалом "360", что питание должно быть не просто богатым витаминами, но и разнообразным. Нельзя строить рацион на одном продукте, даже если он считается "суперфудом". Организм нуждается в балансе белков, жиров и углеводов, а также в сезонных овощах и крупах.

Естественный стимулятор иммунитета

Физическая активность — одно из самых надежных средств поддержания здоровья. Даже легкие регулярные нагрузки улучшают кровообращение, активизируют лимфатическую систему и помогают организму быстрее справляться с воспалениями.

Иммунолог Андрей Продеус объясняет "Ленте": достаточно тридцати минут ходьбы в день, чтобы повысить устойчивость организма к простудам. Осень — отличное время для прогулок на свежем воздухе, ведь умеренная физическая нагрузка не только укрепляет мышцы, но и улучшает настроение, снижая уровень стрессовых гормонов.

Физиотерапевт Наталья Кулигина в беседе с Лайфом отмечает, что движение замедляет старение иммунной системы. Даже простые упражнения дома или йога утром оказывают положительное влияние на метаболизм и состояние сосудов. Главное, чтобы физическая активность приносила удовольствие. Организм гораздо лучше реагирует на умеренные, но регулярные нагрузки, чем на редкие и изнурительные тренировки.

Простые привычки, которые спасают от вирусов

С наступлением холодов вирусы начинают активно циркулировать в транспорте, офисах и других общественных местах. Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют уделять особое внимание самым элементарным привычкам.

Чистые руки — первая линия защиты. Мыть их нужно не формально, а тщательно, с мылом, не менее двадцати секунд. Если возможности нет — использовать антисептик. Важно помнить, что вирусы легко проникают в организм через слизистую, поэтому не стоит трогать лицо руками, особенно после дверных ручек или поручней.

Проветривание помещений — еще один эффективный способ профилактики. Даже в холодное время года стоит открывать окна несколько раз в день.

Немаловажно и умение одеваться по погоде. Переохлаждение само по себе не вызывает простуду, но создает благоприятные условия для вирусов.

Медицинский контроль

Осень — традиционное время, когда стоит пройти базовые обследования. Даже легкая усталость, сонливость или частые простуды могут сигнализировать о дефиците витаминов или микроэлементов.

Терапевт Зарема Тен советует в беседе с изданием "Газета.ру" сдать общий анализ крови и проверить уровень железа, витамина D и глюкозы. Эти показатели напрямую связаны с иммунной системой.

© iStock.com / Rostislav_Sedlacek Прием у врача © iStock.com / Rostislav_Sedlacek Прием у врача

Кроме того, врачи напоминают о пользе вакцинации. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции помогают снизить риск осложнений, особенно у людей старше сорока лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Невидимый враг иммунитета

Мало кто связывает психологическое состояние с физическим здоровьем, однако стресс — один из главных врагов иммунитета. Когда человек постоянно испытывает тревогу, в организме повышается уровень кортизола, который подавляет выработку защитных клеток.

Психологи отмечают, что внутреннее спокойствие укрепляет организм не меньше, чем витамины. Помогают прогулки, дыхательные практики, хобби и полноценный отдых. Даже короткое время, проведенное в тишине или на природе, способно перезапустить нервную систему и вернуть телу баланс.