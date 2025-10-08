Рейтинг@Mail.ru
Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/immunitet-2046853547.html
Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии
Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии - РИА Новости, 08.10.2025
Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии
Иммунная система, которая летом работала спокойно, осенью вынуждена включаться в режим повышенной готовности. Медики подчеркивают: чтобы встретить холодное... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:43:00+03:00
2025-10-08T08:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829669178_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6f2af5b16b0006a6747010628fba67da.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829669178_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcdf43de50be5ca08f6cdc8c863e7c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как укрепить иммунитет осенью: советы врачей и проверенные стратегии

© Фото : Freepik/pvproductionsДевушка со стаканом апельсинового сока
Девушка со стаканом апельсинового сока - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Freepik/pvproductions
Девушка со стаканом апельсинового сока
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Иммунная система, которая летом работала спокойно, осенью вынуждена включаться в режим повышенной готовности. Медики подчеркивают: чтобы встретить холодное время года во всеоружии, о поддержке иммунитета нужно позаботиться заранее. Сделать это можно с помощью комплекса простых, но системных мер.

Главный союзник иммунной системы

Пожалуй, самым недооцененным элементом здоровья остается полноценный сон. Когда человек спит, его организм не просто отдыхает, в это время активизируются процессы восстановления клеток, вырабатываются гормоны, укрепляющие иммунитет.
Терапевт Екатерина Дмитренко напоминает: хронический недосып буквально выключает естественную защиту организма. Люди, которые регулярно спят меньше семи часов, болеют вирусными инфекциями почти вдвое чаще тех, кто соблюдает режим. Важно не только количество, но и качество сна. Ложиться желательно до полуночи, ведь именно в этот промежуток времени наиболее активно вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий не только циклы сна и бодрствования, но и иммунный ответ.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы рэгдолл на выставке "Кэтсбург" в Москве
Кошка породы рэгдолл на выставке Кэтсбург в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошка породы рэгдолл на выставке "Кэтсбург" в Москве
Чтобы восстановление проходило эффективно, врачи советуют отказаться от гаджетов хотя бы за полчаса до сна. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, а не всегда положительные новости и социальные сети только возбуждают нервную систему. Намного полезнее выпить чашку травяного чая, сделать пару глубоких вдохов, проветрить комнату и погрузиться в спокойствие.

Сила питания

Иммунитет невозможно укрепить одной таблеткой и даже целым витаминным комплексом — защита организма строится из того, как человек питается каждый день. Осенью рацион особенно важен: сокращение солнечного света и снижение активности требуют от организма больше ресурсов.
Главным союзником защитных сил остается витамин С — естественный антиоксидант, участвующий в выработке антител и укрепляющий сосуды. Его легко получить из цитрусовых, киви, болгарского перца, смородины или облепихи.
© Depositphotos.com / etitarenkoГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Depositphotos.com / etitarenko
Гранат
Не менее значимую роль играет витамин D, которого в холодные месяцы катастрофически не хватает. Именно он регулирует работу иммунных клеток, помогает усваивать кальций и поддерживает нервную систему. Рыба, яйца и молочные продукты частично восполняют дефицит, но в условиях короткого светового дня врачи все чаще рекомендуют принимать витамин D дополнительно, по результатам анализа крови.
Еще один защитник клеток — витамин Е. Он помогает организму противостоять старению и снижает воспалительные процессы. Найти его можно в орехах, растительных маслах и семечках. А цинк, по словам врачей, остается ключевым микроэлементом для иммунитета.
CC BY 2.0 / slgckgc / Vitamin D PillsВитамин D в капсулах
Витамин D в капсулах - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
CC BY 2.0 / slgckgc / Vitamin D Pills
Витамин D в капсулах
Врач-инфекционист Ольга Столярова напоминает в разговоре с телеканалом "360", что питание должно быть не просто богатым витаминами, но и разнообразным. Нельзя строить рацион на одном продукте, даже если он считается "суперфудом". Организм нуждается в балансе белков, жиров и углеводов, а также в сезонных овощах и крупах.

Естественный стимулятор иммунитета

Физическая активность — одно из самых надежных средств поддержания здоровья. Даже легкие регулярные нагрузки улучшают кровообращение, активизируют лимфатическую систему и помогают организму быстрее справляться с воспалениями.
Иммунолог Андрей Продеус объясняет "Ленте": достаточно тридцати минут ходьбы в день, чтобы повысить устойчивость организма к простудам. Осень — отличное время для прогулок на свежем воздухе, ведь умеренная физическая нагрузка не только укрепляет мышцы, но и улучшает настроение, снижая уровень стрессовых гормонов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Осень в Москве
Физиотерапевт Наталья Кулигина в беседе с Лайфом отмечает, что движение замедляет старение иммунной системы. Даже простые упражнения дома или йога утром оказывают положительное влияние на метаболизм и состояние сосудов. Главное, чтобы физическая активность приносила удовольствие. Организм гораздо лучше реагирует на умеренные, но регулярные нагрузки, чем на редкие и изнурительные тренировки.

Простые привычки, которые спасают от вирусов

С наступлением холодов вирусы начинают активно циркулировать в транспорте, офисах и других общественных местах. Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют уделять особое внимание самым элементарным привычкам.
Чистые руки — первая линия защиты. Мыть их нужно не формально, а тщательно, с мылом, не менее двадцати секунд. Если возможности нет — использовать антисептик. Важно помнить, что вирусы легко проникают в организм через слизистую, поэтому не стоит трогать лицо руками, особенно после дверных ручек или поручней.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки
Проветривание помещений — еще один эффективный способ профилактики. Даже в холодное время года стоит открывать окна несколько раз в день.
Немаловажно и умение одеваться по погоде. Переохлаждение само по себе не вызывает простуду, но создает благоприятные условия для вирусов.

Медицинский контроль

Осень — традиционное время, когда стоит пройти базовые обследования. Даже легкая усталость, сонливость или частые простуды могут сигнализировать о дефиците витаминов или микроэлементов.
Терапевт Зарема Тен советует в беседе с изданием "Газета.ру" сдать общий анализ крови и проверить уровень железа, витамина D и глюкозы. Эти показатели напрямую связаны с иммунной системой.
© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача
Кроме того, врачи напоминают о пользе вакцинации. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции помогают снизить риск осложнений, особенно у людей старше сорока лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Невидимый враг иммунитета

Мало кто связывает психологическое состояние с физическим здоровьем, однако стресс — один из главных врагов иммунитета. Когда человек постоянно испытывает тревогу, в организме повышается уровень кортизола, который подавляет выработку защитных клеток.
Психологи отмечают, что внутреннее спокойствие укрепляет организм не меньше, чем витамины. Помогают прогулки, дыхательные практики, хобби и полноценный отдых. Даже короткое время, проведенное в тишине или на природе, способно перезапустить нервную систему и вернуть телу баланс.
Главный секрет крепкого иммунитета заключается в регулярности применения вышеописанных мер. Это не разовая практика, а образ жизни, в котором все взаимосвязано. Человек, который высыпается, питается правильно, двигается, поддерживает микрофлору кишечника и сохраняет эмоциональное равновесие, гораздо реже сталкивается с вирусами.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала