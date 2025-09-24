https://ria.ru/20250924/immunitet-2044067073.html

Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей

Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей - РИА Новости, 24.09.2025

Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей

Осень — это не только золотые листья и начало учебного года, но и ежегодное испытание для здоровья. В этот период врачи фиксируют рост числа простудных... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:38:00+03:00

2025-09-24T18:38:00+03:00

2025-09-24T18:38:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835668109_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_c9ad750d337dcc415f63456eb2104108.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Осень — это не только золотые листья и начало учебного года, но и ежегодное испытание для здоровья. В этот период врачи фиксируют рост числа простудных заболеваний, сезонных вирусов, а у детей особенно быстро растут риски заражения. Родителям важно заранее позаботиться о том, чтобы детская иммунная система вошла в холодное время года максимально подготовленной.Фундамент иммунитетаПедиатры подчеркивают: сон — главный союзник организма в борьбе с вирусами. Именно во сне происходит восстановление нервной системы, регенерация тканей и укрепление защитных механизмов."Недостаток сна снижает активность иммунных клеток и повышает риск заражения, — напоминает врач Екатерина Дмитренко. — Для школьников и подростков важно спать не меньше восьми часов, а оптимальное время для засыпания — до полуночи".Родителям стоит помнить: использование гаджетов, мультики или игры перед сном отнимают у ребенка силы. Даже один недосып снижает устойчивость к инфекциям, а хроническое нарушение сна способно "выключить" иммунную защиту на недели.Природные и искусственные источникиВ этот период организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые помогают справляться с вирусами и поддерживать силы.Прежде всего врачи выделяют витамин C — главный защитник организма от инфекций. Его легко получить из цитрусовых, смородины, киви или болгарского перца. Не менее важен и витамин D. Он регулирует работу иммунной системы, укрепляет кости и нервную систему. Рыба, яйца и молочные продукты частично восполняют потребность, но главный источник — солнечный свет, которого в осенне-зимний период так не хватает. Поэтому врачебные рекомендации часто включают витаминные добавки.Витамин Е также играет важную роль: защищает клетки от повреждений и работает как мощный антиоксидант. Найти его можно в орехах и растительных маслах. А среди микроэлементов ключевым остается цинк. Его дефицит резко снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям. Чтобы избежать нехватки, в рацион стоит включать мясо, бобовые, семечки и орехи.Врач-инфекционист Ольга Столярова подчеркивает в беседе с телеканалом "360", что питание должно быть не только насыщенным витаминами, но и разнообразным. В меню ребенка важно включать сезонные овощи и ягоды, а также продукты, поддерживающие микрофлору кишечника: йогурт без добавок, кефир, квашеную капусту или кимчи. Ведь именно кишечник отвечает более чем за 70% иммунных реакций, и его здоровье напрямую связано с тем, насколько крепким будет иммунитет ребенка в осенний сезон.Режим дня и физическая активностьИммунолог Андрей Продеус лаконично отмечает:"Режим дня — это не формальность, а реальный способ укрепить здоровье ребенка".Сюда входит не только сон, но и регулярные приемы пищи, прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Школьнику полезны подвижные игры, плавание, велосипед. Даже простые пешие прогулки тренируют сосуды и поддерживают организм в тонусе.Физиотерапевт Наталья Кулигина уверена, что умеренная активность замедляет старение иммунной системы и делает ее более устойчивой. Важно, чтобы движение приносило удовольствие, а не воспринималось как наказание. Это справедливо и для взрослых!Гигиена: простые привычкиОсень — время, когда вирусы активно распространяются. Ребенок может принести домой инфекцию буквально после первого дня в школе или детском саду. Поэтому так важны элементарные правила гигиены."Регулярное мытье рук с мылом, проветривание помещений и правильная одежда по погоде — простые, но крайне эффективные меры, — напоминает врач-педиатр Марьям Сайфулина. — Именно они снижают риск заражения".К этому стоит добавить и неочевидную привычку не трогать лицо немытыми руками, а также пользоваться индивидуальными полотенцами и бутылками для воды.Медицинский контроль и профилактикаНекоторые специалисты рекомендуют проводить профилактические обследования именно в осенний период."Сдача общего анализа крови поможет вовремя выявить скрытые воспаления, — отмечает терапевт Зарема Тен в беседе с "Газетой.ру". — Также стоит проверить уровень витамина D и глюкозы. Эти данные позволяют скорректировать питание и при необходимости назначить профилактическое лечение".Для детей особенно важно следить за уровнем железа. Его дефицит приводит к анемии, которая проявляется не только слабостью и утомляемостью, но и снижением иммунитета.Если родители сами не спят по ночам, питаются на бегу и игнорируют простуду, ребенок перенимает этот стиль жизни. Задача — показать детям личный пример.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60