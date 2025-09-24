Рейтинг@Mail.ru
Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей - РИА Новости, 24.09.2025
18:38 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/immunitet-2044067073.html
Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей
Как укрепить иммунитет ребенка осенью: проверенные способы и советы врачей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Осень — это не только золотые листья и начало учебного года, но и ежегодное испытание для здоровья. В этот период врачи фиксируют рост числа простудных заболеваний, сезонных вирусов, а у детей особенно быстро растут риски заражения. Родителям важно заранее позаботиться о том, чтобы детская иммунная система вошла в холодное время года максимально подготовленной.

Фундамент иммунитета

Педиатры подчеркивают: сон — главный союзник организма в борьбе с вирусами. Именно во сне происходит восстановление нервной системы, регенерация тканей и укрепление защитных механизмов.
"Недостаток сна снижает активность иммунных клеток и повышает риск заражения, — напоминает врач Екатерина Дмитренко. — Для школьников и подростков важно спать не меньше восьми часов, а оптимальное время для засыпания — до полуночи".
Родителям стоит помнить: использование гаджетов, мультики или игры перед сном отнимают у ребенка силы. Даже один недосып снижает устойчивость к инфекциям, а хроническое нарушение сна способно "выключить" иммунную защиту на недели.

Природные и искусственные источники

В этот период организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые помогают справляться с вирусами и поддерживать силы.
Прежде всего врачи выделяют витамин C — главный защитник организма от инфекций. Его легко получить из цитрусовых, смородины, киви или болгарского перца. Не менее важен и витамин D. Он регулирует работу иммунной системы, укрепляет кости и нервную систему. Рыба, яйца и молочные продукты частично восполняют потребность, но главный источник — солнечный свет, которого в осенне-зимний период так не хватает. Поэтому врачебные рекомендации часто включают витаминные добавки.
Витамин Е также играет важную роль: защищает клетки от повреждений и работает как мощный антиоксидант. Найти его можно в орехах и растительных маслах. А среди микроэлементов ключевым остается цинк. Его дефицит резко снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям. Чтобы избежать нехватки, в рацион стоит включать мясо, бобовые, семечки и орехи.
Врач-инфекционист Ольга Столярова подчеркивает в беседе с телеканалом "360", что питание должно быть не только насыщенным витаминами, но и разнообразным. В меню ребенка важно включать сезонные овощи и ягоды, а также продукты, поддерживающие микрофлору кишечника: йогурт без добавок, кефир, квашеную капусту или кимчи. Ведь именно кишечник отвечает более чем за 70% иммунных реакций, и его здоровье напрямую связано с тем, насколько крепким будет иммунитет ребенка в осенний сезон.
Режим дня и физическая активность

Иммунолог Андрей Продеус лаконично отмечает:
"Режим дня — это не формальность, а реальный способ укрепить здоровье ребенка".
Сюда входит не только сон, но и регулярные приемы пищи, прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Школьнику полезны подвижные игры, плавание, велосипед. Даже простые пешие прогулки тренируют сосуды и поддерживают организм в тонусе.
Физиотерапевт Наталья Кулигина уверена, что умеренная активность замедляет старение иммунной системы и делает ее более устойчивой. Важно, чтобы движение приносило удовольствие, а не воспринималось как наказание. Это справедливо и для взрослых!

Гигиена: простые привычки

Осень — время, когда вирусы активно распространяются. Ребенок может принести домой инфекцию буквально после первого дня в школе или детском саду. Поэтому так важны элементарные правила гигиены.
"Регулярное мытье рук с мылом, проветривание помещений и правильная одежда по погоде — простые, но крайне эффективные меры, — напоминает врач-педиатр Марьям Сайфулина. — Именно они снижают риск заражения".
К этому стоит добавить и неочевидную привычку не трогать лицо немытыми руками, а также пользоваться индивидуальными полотенцами и бутылками для воды.

Медицинский контроль и профилактика

Некоторые специалисты рекомендуют проводить профилактические обследования именно в осенний период.
"Сдача общего анализа крови поможет вовремя выявить скрытые воспаления, — отмечает терапевт Зарема Тен в беседе с "Газетой.ру". — Также стоит проверить уровень витамина D и глюкозы. Эти данные позволяют скорректировать питание и при необходимости назначить профилактическое лечение".
Для детей особенно важно следить за уровнем железа. Его дефицит приводит к анемии, которая проявляется не только слабостью и утомляемостью, но и снижением иммунитета.
Если родители сами не спят по ночам, питаются на бегу и игнорируют простуду, ребенок перенимает этот стиль жизни. Задача — показать детям личный пример.
 
 
 
