В России стабилизировались цены на красную икру

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Цены на красную икру в России стабилизировались, а вылов рыбы с ней на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины - 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались", - рассказал он.