В России стабилизировались цены на красную икру - РИА Новости, 08.10.2025
09:05 08.10.2025 (обновлено: 12:25 08.10.2025)
В России стабилизировались цены на красную икру
В России стабилизировались цены на красную икру - РИА Новости, 08.10.2025
В России стабилизировались цены на красную икру
Цены на красную икру в России стабилизировались, а вылов рыбы с ней на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза, рассказал... РИА Новости, 08.10.2025
экономика, россия, герман зверев, санкт-петербург
Экономика, Россия, Герман Зверев, Санкт-Петербург
В России стабилизировались цены на красную икру

В России вылов рыбы с красной икрой уже превысил прошлогодний почти в 1,5 раза

© iStock.com / Ekaterina VolkovaКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / Ekaterina Volkova
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Цены на красную икру в России стабилизировались, а вылов рыбы с ней на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины - 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались", - рассказал он.
По данным аналитической компании "Нильсен", которые привел Зверев, красная икра остается самым продаваемым товаром в категории "икра" в российских розничных сетях товаров повседневного спроса (FMCG) - с августа 2024 года по август 2025 года на ее долю пришлось 48,5% оборота в денежном выражении. Однако динамика ее денежных продаж перешла к стагнации.
По словам президента ВАРПЭ, к концу календарного года динамика продаж может измениться. Основной сезон продаж красной икры - предновогодний период. "В этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года", - добавил он.
Зверев отметил, что в соотношении "цена - престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей. По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно - в коридоре 17-20 тысяч тонн. Так, 66% приходится на лососевую икру, остальное - щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и самая меньшая доля у осетровой.
В пресс-службе ВАРПЭ рассказали, что изменения на российском рынке красной икры станут одной из тем предстоящего Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
Заголовок открываемого материала