Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г
Белгородская область
Белгородская область
 
15:29 08.10.2025
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г - РИА Новости, 08.10.2025
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г
Порядка 16 детей из Белгородской области, прежде всего, из приграничных районов, отдохнули в этом году в летних лагерях и санаториях на берегу Черного моря, в... РИА Новости, 08.10.2025
белгородская область
россия
белгородская область
вячеслав гладков
республика дагестан
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г

Гладков: порядка 16 тысяч детей из Белгорода отдохнули на юге РФ в 2025 году

БЕЛГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Порядка 16 детей из Белгородской области, прежде всего, из приграничных районов, отдохнули в этом году в летних лагерях и санаториях на берегу Черного моря, в Дагестане и Московской области, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
"Очень важное, своевременное решение нашего президента Владимира Владимировича — отправить наших детей на отдых. Я говорю про миллиард рублей, который был выделен правительством РФ нашему региону. Уже 16 тысяч школьников отдохнули за счёт федеральных средств в этом году в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края, Республики Дагестан, Московской области", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку
6 октября, 13:47
Почти 1,6 тысячи белгородских школьников и студентов пройдут медподготовку
6 октября, 13:47
По данным региональных властей, в детские оздоровительные лагеря Республики Крым на прошлой неделе отправили более 600 детей из Борисовского, Шебекинского, Вейделевского, Краснояружского и Ракитянского районов, а также города Белгорода.
"Конечно, в первую очередь мы стараемся отправлять детей из приграничных территорий, но в течение лета ездили и другие школьники, из всех муниципалитетов. До конца октября запланирован ещё один выезд. Очень благодарен всем принимающим сторонам за гостеприимство и заботу о наших детях", — подчеркнул глава региона.
По итогам летней кампании в этом году отдохнули и оздоровились более 77 тысяч детей Белгородской области. Из них порядка 63 тысяч ребят — на территории региона в 399 пришкольных оздоровительных лагерях, шести загородных стационарных лагерях и 232 лагерях труда и отдыха. А свыше 14 тысяч белгородских школьников отдохнули за пределами региона.
В Белгородской области сохраняется приоритетное право выезда на отдых детям из приграничья, детям участникам СВО, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, относящихся к льготной категории. Формированием групп школьников для отправки на отдых занимаются муниципальные межведомственные комиссии, работу которых контролируют главы муниципалитетов.
В 2024 году в других регионах России побывали 70 тысяч белгородских детей. Решение об отправке детей в безопасные места приняли из-за постоянных обстрелов. В организации отдыха участвовали правительство РФ, министерство просвещения РФ, министерство спорта РФ, РЖД, МЧС, Российский Красный крест и волонтёры.
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
3 октября, 12:48
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
3 октября, 12:48
 
Белгородская область
 
 
