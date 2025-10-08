Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г

БЕЛГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Порядка 16 детей из Белгородской области, прежде всего, из приграничных районов, отдохнули в этом году в летних лагерях и санаториях на берегу Черного моря, в Дагестане и Московской области, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"Очень важное, своевременное решение нашего президента Владимира Владимировича — отправить наших детей на отдых. Я говорю про миллиард рублей, который был выделен правительством РФ нашему региону. Уже 16 тысяч школьников отдохнули за счёт федеральных средств в этом году в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края, Республики Дагестан, Московской области", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

По данным региональных властей, в детские оздоровительные лагеря Республики Крым на прошлой неделе отправили более 600 детей из Борисовского, Шебекинского, Вейделевского, Краснояружского и Ракитянского районов, а также города Белгорода.

"Конечно, в первую очередь мы стараемся отправлять детей из приграничных территорий, но в течение лета ездили и другие школьники, из всех муниципалитетов. До конца октября запланирован ещё один выезд. Очень благодарен всем принимающим сторонам за гостеприимство и заботу о наших детях", — подчеркнул глава региона.

По итогам летней кампании в этом году отдохнули и оздоровились более 77 тысяч детей Белгородской области. Из них порядка 63 тысяч ребят — на территории региона в 399 пришкольных оздоровительных лагерях, шести загородных стационарных лагерях и 232 лагерях труда и отдыха. А свыше 14 тысяч белгородских школьников отдохнули за пределами региона.

В Белгородской области сохраняется приоритетное право выезда на отдых детям из приграничья, детям участникам СВО, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, относящихся к льготной категории. Формированием групп школьников для отправки на отдых занимаются муниципальные межведомственные комиссии, работу которых контролируют главы муниципалитетов.