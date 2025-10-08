Рейтинг@Mail.ru
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 08.10.2025 (обновлено: 19:35 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/germaniya-2047128978.html
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию - РИА Новости, 08.10.2025
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию
В Гамбурге фракция партии "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:58:00+03:00
2025-10-08T19:35:00+03:00
в мире
россия
санкт-петербург
гамбург (город)
александр дугин
welt
хдс/хсс
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18654/32/186543237_0:287:751:709_1920x0_80_0_0_374746bc056d33a69492c392f00b1345.jpg
https://ria.ru/20251008/germaniya-2046977488.html
https://ria.ru/20251006/putin-2046728954.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046666285.html
россия
санкт-петербург
гамбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18654/32/186543237_0:217:751:780_1920x0_80_0_0_2089a6c97b6a955e62a6742fd0fb3490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкт-петербург, гамбург (город), александр дугин, welt, хдс/хсс, politico
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Гамбург (город), Александр Дугин, Welt, ХДС/ХСС, Politico
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию

Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Россию. Подробности

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Гамбурге фракция партии "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге, пишет газета Welt со ссылкой на решение фракции.
"В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
Вчера, 06:48
Риш заранее не согласовал с фракцией свою поездку в Россию и тем самым нарушил ее внутренние правила. По мнению местного руководства АдГ, в Санкт-Петербурге политик побывал на антиглобалистком мероприятии, которое противоречит принципам партии.
В ответ он заверил, что это была частная поездка, а на конференции антиглобалистов он оказался случайно. Он сопровождал свою "давнюю подругу из Санкт-Петербурга" и ничего "не знал ни о программе, ни об участниках" конференции. Тем не менее он согласился там выступить, говорил о "необходимости мира в Европе" и прежде всего "выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе".
До этого ввести жесткие меры против политика за его поездку предлагали представители четырех региональных отделений: ХДС, СДПГ, партий "Левые" и "Зеленые".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
6 октября, 22:16
В сентябре в Санкт-Петербурге прошла учредительная конференция международной лиги антиглобалистов "Паладины". Организаторы сообщали, что на мероприятии были представлены более 50 делегатов с трех континентов из 15 патриотических организаций. Среди гостей был философ Александр Дугин.
Ранее издание Politico сообщило о решении руководства фракции АдГ в бундестаге оштрафовать на две тысячи евро за несогласованную поездку в Россию депутата, виолончелиста Маттиаса Моосдорфа. Он не согласился с наложенным штрафом, пояснив, что был на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта. В 2024 году Моосдорф получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
6 октября, 16:07
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургГамбург (город)Александр ДугинWeltХДС/ХССPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала