Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Гамбурге фракция партии "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге, пишет газета Welt со ссылкой на решение фракции.
"В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии", — говорится в публикации.
Риш заранее не согласовал с фракцией свою поездку в Россию и тем самым нарушил ее внутренние правила. По мнению местного руководства АдГ, в Санкт-Петербурге политик побывал на антиглобалистком мероприятии, которое противоречит принципам партии.
В ответ он заверил, что это была частная поездка, а на конференции антиглобалистов он оказался случайно. Он сопровождал свою "давнюю подругу из Санкт-Петербурга" и ничего "не знал ни о программе, ни об участниках" конференции. Тем не менее он согласился там выступить, говорил о "необходимости мира в Европе" и прежде всего "выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе".
До этого ввести жесткие меры против политика за его поездку предлагали представители четырех региональных отделений: ХДС, СДПГ, партий "Левые" и "Зеленые".
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
6 октября, 22:16
В сентябре в Санкт-Петербурге прошла учредительная конференция международной лиги антиглобалистов "Паладины". Организаторы сообщали, что на мероприятии были представлены более 50 делегатов с трех континентов из 15 патриотических организаций. Среди гостей был философ Александр Дугин.
Ранее издание Politico сообщило о решении руководства фракции АдГ в бундестаге оштрафовать на две тысячи евро за несогласованную поездку в Россию депутата, виолончелиста Маттиаса Моосдорфа. Он не согласился с наложенным штрафом, пояснив, что был на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта. В 2024 году Моосдорф получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных.
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
6 октября, 16:07