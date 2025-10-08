Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию

В ответ он заверил, что это была частная поездка, а на конференции антиглобалистов он оказался случайно. Он сопровождал свою " давнюю подругу из Санкт-Петербурга" и ничего "не знал ни о программе, ни об участниках" конференции. Тем не менее он согласился там выступить, говорил о "необходимости мира в Европе" и прежде всего "выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе".