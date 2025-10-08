Рейтинг@Mail.ru
США требуют от Турции прекратить поставки топлива из России, пишет Reuters - РИА Новости, 08.10.2025
10:43 08.10.2025
США требуют от Турции прекратить поставки топлива из России, пишет Reuters
США требуют от Турции прекратить поставки топлива из России, пишет Reuters
США публично оказывают давление на Турцию для прекращения ею энергетического сотрудничества с Россией и Ираном, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:43:00+03:00
2025-10-08T10:43:00+03:00
в мире
турция
сша
россия
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
нато
в мире, турция, сша, россия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато, голубой поток, турецкий поток, иран
В мире, Турция, США, Россия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, НАТО, Голубой поток, Турецкий поток, Иран
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. США публично оказывают давление на Турцию для прекращения ею энергетического сотрудничества с Россией и Ираном, передает агентство Рейтер.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября заявил, что страна не собирается отказываться от российского газа.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик оценил возможность сокращения закупок российской нефти Турцией
30 сентября, 07:12
"Вашингтон публично оказывает давление на союзников, включая Турцию, члена НАТО, с целью сокращения энергетических связей с Москвой и Тегераном. На встрече в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настоятельно призвал президента Турции Эрдогана сократить закупки российских энергоресурсов", - отмечает агентство.
Рейтер указывает, что Турция к концу 2028 года сможет удовлетворять более половины своих потребностей в газе за счет увеличения внутренней добычи и импорта из США, что потенциально приведет к сокращению последнего крупного европейского рынка для российских и иранских поставщиков.
По данным агентства, Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более 60% 20 лет назад до 37% в первой половине этого года.
"Срок действия долгосрочных контрактов России с Турцией на поставку 22 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" подходит к концу. Контракт с Ираном на 10 миллиардов кубометров истекает в середине 2026 года, а контракты с Азербайджаном на общую сумму в 9,5 миллиардов кубометров действуют до 2030 и 2033 годов", - добавляет Рейтер.
По расчетам агентства, к 2028 году внутреннее производство и импорт СПГ в Турции превысят 26 миллиардов кубометров в год по сравнению с 15 миллиардами кубометров в этом году.
Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Турецкие СМИ назвали отказ от российских энергоресурсов невозможным
6 октября, 08:46
 
В миреТурцияСШАРоссияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровНАТОГолубой потокТурецкий потокИран
 
 
Заголовок открываемого материала