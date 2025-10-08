США требуют от Турции прекратить поставки топлива из России, пишет Reuters

АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. США публично оказывают давление на Турцию для прекращения ею энергетического сотрудничества с Россией и Ираном, передает агентство США публично оказывают давление на Турцию для прекращения ею энергетического сотрудничества с Россией и Ираном, передает агентство Рейтер

"Вашингтон публично оказывает давление на союзников, включая Турцию, члена НАТО , с целью сокращения энергетических связей с Москвой Тегераном . На встрече в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настоятельно призвал президента Турции Эрдогана сократить закупки российских энергоресурсов", - отмечает агентство.

Рейтер указывает, что Турция к концу 2028 года сможет удовлетворять более половины своих потребностей в газе за счет увеличения внутренней добычи и импорта из США, что потенциально приведет к сокращению последнего крупного европейского рынка для российских и иранских поставщиков.

По данным агентства, Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более 60% 20 лет назад до 37% в первой половине этого года.

По расчетам агентства, к 2028 году внутреннее производство и импорт СПГ в Турции превысят 26 миллиардов кубометров в год по сравнению с 15 миллиардами кубометров в этом году.