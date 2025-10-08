Рейтинг@Mail.ru
В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"
07:01 08.10.2025
В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"
В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док" - РИА Новости, 08.10.2025
В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"
Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Кургане с 15 по 17 октября. РИА Новости, 08.10.2025
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046905897_556:0:3287:2048_1920x0_80_0_0_dbab5bcce3701ed5a04d75c10bd59b59.jpg
1920
1920
true
В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"

Фестиваль документального кино "RТ.Док" пройдет в Кургане с 15 по 17 октября

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Кургане с 15 по 17 октября.
Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга "RТ.Док: Время наших героев", где идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех. Совместно с RT она сняла кино "Родина/Мать" о кинологе саперной группы ДНР Екатерине. Она воспитывает дочку и сына, которого еще младенцем вместе со своей собакой нашла в развалинах жилого дома. Ежедневно Екатерина делает сложный выбор между материнским и гражданским долгом.
Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры.
Новый фильм от RТ — работа военного документалиста Клима Поплавского "300/200: как парни братьев домой возвращали".
"Это фильм об эвакуационной группе штурмовых медиков, на плечах которых лежит сложнейшая задача — эвакуация раненых и убитых бойцов с поля боя", — говорит Клим.
Гости фестиваля также увидят премьеру ленты информационного агентства "Регнум" "Товарищи, заводчане!". Зритель познакомится с работой заводов Донецкой и Луганской народных республик. Теперь эти производства оживают, вместе с ними возрождаются и города, возвращаются рабочие и их семьи.
В деловой части фестиваля состоятся встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Среди ожидаемых участников: ветеран СВО Илья Казаков, военкоры Александр Сладков, Александр Рогаткин, Павел Кукушкин, итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, журналист и репортер Надана Фридрихсон, военный документалист RT Руслан Гусаров.
На панельной дискуссии "Время патриотов — время действий" участники поднимут немаловажную тему о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни.
На круглом столе "Чудо на войне: как молитва помогает в окопах" речь пойдет о месте религии на фронте.
Также в деловой программе — панельная дискуссия "Связь времен". Участники проведут параллели между Великой Отечественной войной и СВО. В год 80-летия Великой Победы Курган получил звание "Город трудовой доблести".
Мероприятие организовано при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и по инициативе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.
"Мы идем к вам": звезды рассказали о выступлениях в военных госпиталях
17 сентября, 08:00
17 сентября, 08:00
 
