В Кургане пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Кургане с 15 по 17 октября.

Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга "RТ.Док: Время наших героев", где идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех. Совместно с RT она сняла кино "Родина/Мать" о кинологе саперной группы ДНР Екатерине. Она воспитывает дочку и сына, которого еще младенцем вместе со своей собакой нашла в развалинах жилого дома. Ежедневно Екатерина делает сложный выбор между материнским и гражданским долгом.

Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры.

Новый фильм от RТ — работа военного документалиста Клима Поплавского "300/200: как парни братьев домой возвращали".

"Это фильм об эвакуационной группе штурмовых медиков, на плечах которых лежит сложнейшая задача — эвакуация раненых и убитых бойцов с поля боя", — говорит Клим.

Гости фестиваля также увидят премьеру ленты информационного агентства "Регнум" "Товарищи, заводчане!". Зритель познакомится с работой заводов Донецкой и Луганской народных республик. Теперь эти производства оживают, вместе с ними возрождаются и города, возвращаются рабочие и их семьи.

В деловой части фестиваля состоятся встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Среди ожидаемых участников: ветеран СВО Илья Казаков, военкоры Александр Сладков, Александр Рогаткин, Павел Кукушкин, итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, журналист и репортер Надана Фридрихсон, военный документалист RT Руслан Гусаров.

На панельной дискуссии "Время патриотов — время действий" участники поднимут немаловажную тему о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни.

На круглом столе "Чудо на войне: как молитва помогает в окопах" речь пойдет о месте религии на фронте.

Также в деловой программе — панельная дискуссия "Связь времен". Участники проведут параллели между Великой Отечественной войной и СВО. В год 80-летия Великой Победы Курган получил звание "Город трудовой доблести".