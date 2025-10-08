Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из РФ к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.
«
"План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие... На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября", - сообщает агентство со ссылкой на трех дипломатов.
Как отмечает Рейтер, в рамках законопроекта предусматривается поэтапное прекращение импорта российского газа по новым контрактам с января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - с июня 2026 года, а по долгосрочным контрактам - с января 2028 года. Кроме того, Венгрия и Словакия будут вынуждены отказаться от импорта российской нефти к 2028 году.
Ранее Совет ЕС сообщал о том, что постпреды стран блока в среду в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.