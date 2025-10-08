Рейтинг@Mail.ru
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа - РИА Новости, 08.10.2025
14:53 08.10.2025 (обновлено: 16:23 08.10.2025)
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа - РИА Новости, 08.10.2025
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа
Послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из РФ к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября, передает... РИА Новости, 08.10.2025
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из РФ к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.
"План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие... На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября", - сообщает агентство со ссылкой на трех дипломатов.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
7 октября, 12:35
Как отмечает Рейтер, в рамках законопроекта предусматривается поэтапное прекращение импорта российского газа по новым контрактам с января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - с июня 2026 года, а по долгосрочным контрактам - с января 2028 года. Кроме того, Венгрия и Словакия будут вынуждены отказаться от импорта российской нефти к 2028 году.
Ранее Совет ЕС сообщал о том, что постпреды стран блока в среду в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа, пишут СМИ
Вчера, 15:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреУкраинаВенгрияВладимир ПутинЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
