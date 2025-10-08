Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами - РИА Новости, 08.10.2025
10:29 08.10.2025 (обновлено: 10:50 08.10.2025)
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами
в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, россия, москва, владимир путин, марио драги, брюссель, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Россия, Москва, Владимир Путин, Марио Драги, Брюссель, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том числе, для слежения за танкерами, которые якобы могут перевозить российскую нефть и которые в Брюсселе называют "теневым флотом".
Об этом глава ЕК заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Военные на палубе танкера Boracay у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром
4 октября, 13:23
"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооружённой миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В свою очередь, в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал причину захвата Францией танкера
2 октября, 21:00
 
В миреСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентРоссияМоскваВладимир ПутинМарио ДрагиБрюссельМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
