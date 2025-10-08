БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том числе, для слежения за танкерами, которые якобы могут перевозить российскую нефть и которые в Брюсселе называют "теневым флотом".

В свою очередь, в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.