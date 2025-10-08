Польша использует ситуацию с БПЛА для истерии против России, заявили в МИД

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Польша не заинтересована в серьезном расследовании и поиске доказательств в связи с ситуацией вокруг сбитых беспилотников над территорией республики, Варшаве нужен лишь повод для раскручивания антироссийской истерики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
"Серьезное расследование, поиск доказательств в планы польских элит и на этот раз явно не входят и не входили. Их интересует не установка истины, не поиск виновных, им нужен повод для раскручивания террористической истерики с целью получения сиюминутных политических, экономических, военных выгод", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что схожая ситуация была с трагедией 2010 года - катастрофой польского борта номер один, где находились 96 человек, в том в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. В авиакатастрофе не выжил никто.
"Серьезное расследование, поиск доказательств, это не нужно было, равно как и... с катастрофой польского борта номер один, когда все это ушло от беспрецедентной открытости расследования, которое проводила Россия, делая это совместно с представителями Польши. Я имею в виду, делясь с ней информацией, (с Польшей - ред.) ушло в сторону и превратилось в политическое судилище с очевидными внутриполитическими факторами, бонусами, издержками и так далее", - сказала официальный представитель МИД РФ, отмечая нежелание польских элит вести расследование в этих случаях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
