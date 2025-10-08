Польша использует ситуацию с БПЛА для истерии против России, заявили в МИД

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Польша не заинтересована в серьезном расследовании и поиске доказательств в связи с ситуацией вокруг сбитых беспилотников над территорией республики, Варшаве нужен лишь повод для раскручивания антироссийской истерики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Серьезное расследование, поиск доказательств, это не нужно было, равно как и... с катастрофой польского борта номер один, когда все это ушло от беспрецедентной открытости расследования, которое проводила Россия, делая это совместно с представителями Польши. Я имею в виду, делясь с ней информацией, (с Польшей - ред.) ушло в сторону и превратилось в политическое судилище с очевидными внутриполитическими факторами, бонусами, издержками и так далее", - сказала официальный представитель МИД РФ, отмечая нежелание польских элит вести расследование в этих случаях.