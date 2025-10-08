ВСМ Москва — Петербург спроектирована с защитой от шума

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Трасса высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург спроектирована с максимальным обходом особо ценных природных территорий, а также будет иметь экодуки для миграционных коридоров животных, шумозащитные барьеры и системы предотвращения попадания животных на пути, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.

"Проект ВСМ реализуется с применением комплексного экологического подхода на всех этапах. Трасса спроектирована с максимальным обходом особо ценных природных территорий, а там, где это невозможно, предусмотрены специальные инженерные решения - экодуки для сохранения миграционных коридоров животных, шумозащитные барьеры и системы предотвращения попадания животных на пути", - рассказали в инфоцентре.

Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.

Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.