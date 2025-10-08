Рейтинг@Mail.ru
ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне - РИА Новости, 08.10.2025
02:27 08.10.2025
ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне
ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне - РИА Новости, 08.10.2025
ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне, трасса будет обходить их по... РИА Новости, 08.10.2025
авто, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), ленинградский вокзал, общество
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Ленинградский вокзал, Общество
ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне

ВСМ Москва — Петербург будет обходить автодороги по искусственным сооружениям

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне, трасса будет обходить их по искусственным сооружениям, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
"Проектной документацией предусмотрено возведение искусственных сооружений в местах пересечения ВСМ с автодорогами", - ответили в инфоцентре на вопрос, будет ли ВСМ Москва - Санкт-Петербург пересекаться с автодорогами и иметь автомобильные переезды.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Кадры с коптера - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад
20 сентября, 17:11
Искусственными сооружениями называются путепроводы, мосты, тоннели, эстакады и т.д.
Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками
25 сентября, 19:39
 
АвтоМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Ленинградский вокзалОбщество
 
 
