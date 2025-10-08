ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне, трасса будет обходить их по искусственным сооружениям, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.