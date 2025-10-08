Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взыскание долгов без суда по решению налогового органа начнется с 1 ноября. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

По его словам, новый порядок затронет, прежде всего, включенные в налоговую декларацию задолженности.

"Это 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса", — пояснил он.

Раньше для взыскания таких долгов кредитор должен был идти в суд, но теперь процедура станет проще. Достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику. Если тот не погасит долг, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании с помощью приставов.