Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
Взыскание долгов без суда по решению налогового органа начнется с 1 ноября. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей
Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взыскание долгов без суда по решению налогового органа начнется с 1 ноября. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
По его словам, новый порядок затронет, прежде всего, включенные в налоговую декларацию задолженности.
"Это 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса", — пояснил он.
Раньше для взыскания таких долгов кредитор должен был идти в суд, но теперь процедура станет проще. Достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику. Если тот не погасит долг, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании с помощью приставов.
Уведомление об этом гражданин получит в личном кабинете ФНС
и на Госуслугах, а также заказным письмом по почте. При этом он сможет оспорить взыскание в случае несогласия, заключил Голощапов
.