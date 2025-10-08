"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Лужи машинного масла, искореженный металл, изрытая колеями тундра — в Диксоне очистка Арктики грозит обернуться экологической катастрофой. Фирма, взявшаяся за утилизацию, решила спрессовать оставшиеся еще со времен СССР бочки, а топливо слить в почву. Местные опасаются, что весной река из нефтепродуктов хлынет в Карское море — погибнут нерпы и лахтаки. По мнению администрации, проблему раздули. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Целые лужи ГСМ"

"Вот кладбище бочек. А это пресс, которым их давят, — смотрите, все в мазуте". На любительском видео — тундра, усеянная ржавой тарой. Вокруг черные лужи. Житель Диксона окунает в одну из них щепку — жидкость густая, маслянистая. "Похоже на нигрол, — комментирует голос за кадром. — Очистка Арктики называется…"

Ролик сняли в конце сентября в самом северном поселке России. С апреля утилизацией "советского наследия" — бочек из-под ГСМ, списанной техники — здесь занимается фирма "Таймыр Инвест". Вот только местные считают, что делается это не самым экологичным способом.

"Бочки не были разбросаны, а хранились на территории тарной базы морпорта. Завезли их еще в 1970-80-е, когда поселок процветал, — рассказывает Юрий Ахломов из Диксона. — Некоторые пустые, но в большинстве — нигрол, трансмиссионное масло, другие ГСМ. Все это следовало бы утилизировать не в тундре. Но рабочие привезли пресс, раскопали котлован, вылили туда горючее, а бочки смяли".

По подсчетам Ахломова, в почву могло попасть как минимум десять тонн ГСМ.

Люди опасаются, что теперь у них на побережье бомба с часовым механизмом. Рядом с площадкой, где проводили утилизацию, протекает ручей. Весной вместе с талыми водами он понесет нефтепродукты в Карское море.

"Лед у нас в заливе сходит долго, но от теплой воды из ручья образуются полыньи. Приплывает рыба, а следом — нерпы, лахтак (морской заяц). Здесь же кормятся первые перелетные птицы. Понятно, что от загрязнения все эти животные погибнут".

До экологии "Таймыр Инвесту" дела нет, уверены местные. Рабочие занимаются исключительно сбором металла — для последующей сдачи.

"Проеденные химическими реагентами бочки не берут — их же не примут на переплавку. Зато срезают рельсы, кранбалки — все, что потяжелее!" — возмущается Ахломов.

© Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон © Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон

По его словам, за шесть месяцев в поселке не очистили ни сотки. "На встрече с администрацией мы просили: покажите хоть один участок, с которого полностью убрали металл. Но нет таких".

Водовозка и сараи — под пресс

"Таймыр Инвест" интересуется не только металлическим наследием 1980-х. Разрезали, например, единственную в поселке емкость для питьевой воды. При аварии на водопроводе ее могли наполнить из озера, прицепить к трактору и развозить по домам.

Под пресс пустили и списанную технику, которую местные разбирали на запчасти.

"В администрации говорят, что эти трактора и бульдозеры не были зарегистрированы. Но мы ведь на большинстве не ездили — использовали детали для ремонта", — объясняет еще один житель Диксона Сергей (имя изменено). И добавляет: "Поселок отрезан от цивилизации — найти запчасти просто невозможно. Да и зарегистрировать технику непросто".

Приглянулись сборщикам мусора и металлические контейнеры — своеобразные сараи. Местные хранили там вещи и мясо.

"Пока хозяев не было, их подцепляли к крану, везли в промзону, срезали замки, выбрасывали все, а контейнеры использовали как тару для спрессованного металла", — уточняет собеседник РИА Новости.

В тот самый порт, где хранились бочки, "Таймыр Инвест", скорее всего, даже не имел права заходить, полагает он. Эта территория включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Фирмы, работающие в таких зонах, должны пройти государственную экологическую экспертизу, иметь соответствующую проектную документацию.

© Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон. Вытекшее из бочек масло © Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон. Вытекшее из бочек масло

Сейчас к ситуации подключилась прокуратура. По предварительной информации надзорного ведомства, в сентябре рабочие "самостоятельно выехали на земли, состоящие в реестре объектов накопленного вреда". Емкости для хранения горюче-смазочных отходов предполагалось транспортировать на материк. Но "в процессе прессования тары нефтепродукты вытекли на почву". Масштаб вреда окружающей среде попросили установить экологов.

"Просто перестарались"

Глава поселения Николай Бурак подтверждает: подмосковная фирма (зарегистрирован "Таймыр Инвест" в Ступино) самостоятельно, не уведомив кого-либо, приступила к сбору бочек на территории базы морпорта. "От доброты душевной, просто перестарались", — считает он.

И никакой катастрофы не видит: "Десять тонн — это выдумки. Максимум 200-400 литров ГСМ. Мы даже режим ЧС не объявляли".

В администрации уверяют, что своевременно предприняли меры. Собрали разлитое масло в тару, вокруг площадки поставили заграждения.

Проблему с утилизацией советских тракторов и вездеходов глава поселка тоже называет надуманной: вся техника фактически была металлоломом и ржавела на муниципальных территориях. Ту, что с номерами, рабочие не трогали.

Примерно так же с контейнерами: резали только установленные незаконно.

"У нас есть правила благоустройства. Для контейнеров выделили площадки: на семь домов 18 мест. Но ставят где попало, а потом возмущаются, когда забирают", — объясняет Бурак.

© Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон © Фото предоставлено жителями поселка Диксон Диксон

За комментариями РИА Новости обратилось в "Таймыр Инвест", однако на момент публикации ответа не было.

"Стандарты только разрабатывают"

То, что произошло в Диксоне, вскрыло ряд сложностей, связанных с уборкой в Заполярье. Как указал в беседе с РИА Новости руководитель проектного офиса "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, беда в том, что нет единого стандарта для этого. И понятно почему: до недавнего времени об очистке труднодоступных территорий никто не думал, понятия "северного вывоза" не существовало.

"Нашему проекту, в рамках которого волонтеры убираются в Арктике, пятый год. И мы уже поняли: технику нужно использовать по минимуму, чтобы не нанести еще больший ущерб экосистеме", — подчеркивает эксперт.

Так, следы вездехода в тундре остаются на 80-100 лет. Территорию, где планировали убираться, несколько кранов и экскаваторов на годы превратят в грязную лужу. Именно поэтому каждую бочку волонтеры выкатывают вручную, а затем грузят на вертолеты.

Лучший способ очистки — вывоз на материк. Утилизировать на месте можно, но технически сложно. "Нужны специальные прессы, печи с системой дожига", — уточняет Нагибин.

В данный момент специалисты "Чистой Арктики" по поручению президента разрабатывают рекомендации по уборке объектов накопленного ущерба. Все понимают: убираться в Арктике нужно, но так, чтобы это не причиняло еще больший ущерб экологии.