Рейтинг@Mail.ru
"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.10.2025 (обновлено: 11:51 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/dikson-2046918271.html
"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов
"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов - РИА Новости, 08.10.2025
"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов
Лужи машинного масла, искореженный металл, изрытая колеями тундра — в Диксоне очистка Арктики грозит обернуться экологической катастрофой. Фирма, взявшаяся за... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:00:00+03:00
2025-10-08T11:51:00+03:00
диксон
арктика
карское море
экология
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046911497_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_a80f1da8249dafc9a917b56c15d9d633.jpg
https://ria.ru/20251006/putin-2046634130.html
https://ria.ru/20250915/chernyshenko-2042092639.html
https://ria.ru/20250901/reka-2038814991.html
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031315778.html
диксон
арктика
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Гнединская
Анастасия Гнединская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046911497_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db662b2e61aa4b7f4e09bfcbae26594d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
диксон, арктика, карское море, экология, происшествия
Диксон, Арктика, Карское море, Экология, Происшествия

"Они все погибнут". Что угрожает жителям северных регионов

© Фото предоставлено жителями поселка ДиксонДиксон
Диксон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено жителями поселка Диксон
Диксон
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Лужи машинного масла, искореженный металл, изрытая колеями тундра — в Диксоне очистка Арктики грозит обернуться экологической катастрофой. Фирма, взявшаяся за утилизацию, решила спрессовать оставшиеся еще со времен СССР бочки, а топливо слить в почву. Местные опасаются, что весной река из нефтепродуктов хлынет в Карское море — погибнут нерпы и лахтаки. По мнению администрации, проблему раздули. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Целые лужи ГСМ"

"Вот кладбище бочек. А это пресс, которым их давят, — смотрите, все в мазуте". На любительском видео — тундра, усеянная ржавой тарой. Вокруг черные лужи. Житель Диксона окунает в одну из них щепку — жидкость густая, маслянистая. "Похоже на нигрол, — комментирует голос за кадром. — Очистка Арктики называется…"
Ролик сняли в конце сентября в самом северном поселке России. С апреля утилизацией "советского наследия" — бочек из-под ГСМ, списанной техники — здесь занимается фирма "Таймыр Инвест". Вот только местные считают, что делается это не самым экологичным способом.
"Бочки не были разбросаны, а хранились на территории тарной базы морпорта. Завезли их еще в 1970-80-е, когда поселок процветал, — рассказывает Юрий Ахломов из Диксона. — Некоторые пустые, но в большинстве — нигрол, трансмиссионное масло, другие ГСМ. Все это следовало бы утилизировать не в тундре. Но рабочие привезли пресс, раскопали котлован, вылили туда горючее, а бочки смяли".
По подсчетам Ахломова, в почву могло попасть как минимум десять тонн ГСМ.
Люди опасаются, что теперь у них на побережье бомба с часовым механизмом. Рядом с площадкой, где проводили утилизацию, протекает ручей. Весной вместе с талыми водами он понесет нефтепродукты в Карское море.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
6 октября, 14:01
"Лед у нас в заливе сходит долго, но от теплой воды из ручья образуются полыньи. Приплывает рыба, а следом — нерпы, лахтак (морской заяц). Здесь же кормятся первые перелетные птицы. Понятно, что от загрязнения все эти животные погибнут".
До экологии "Таймыр Инвесту" дела нет, уверены местные. Рабочие занимаются исключительно сбором металла — для последующей сдачи.
"Проеденные химическими реагентами бочки не берут — их же не примут на переплавку. Зато срезают рельсы, кранбалки — все, что потяжелее!" — возмущается Ахломов.
© Фото предоставлено жителями поселка ДиксонДиксон
Диксон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото предоставлено жителями поселка Диксон
Диксон
По его словам, за шесть месяцев в поселке не очистили ни сотки. "На встрече с администрацией мы просили: покажите хоть один участок, с которого полностью убрали металл. Но нет таких".

Водовозка и сараи — под пресс

"Таймыр Инвест" интересуется не только металлическим наследием 1980-х. Разрезали, например, единственную в поселке емкость для питьевой воды. При аварии на водопроводе ее могли наполнить из озера, прицепить к трактору и развозить по домам.
Под пресс пустили и списанную технику, которую местные разбирали на запчасти.
"В администрации говорят, что эти трактора и бульдозеры не были зарегистрированы. Но мы ведь на большинстве не ездили — использовали детали для ремонта", — объясняет еще один житель Диксона Сергей (имя изменено). И добавляет: "Поселок отрезан от цивилизации — найти запчасти просто невозможно. Да и зарегистрировать технику непросто".
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии
15 сентября, 18:49
Приглянулись сборщикам мусора и металлические контейнеры — своеобразные сараи. Местные хранили там вещи и мясо.
"Пока хозяев не было, их подцепляли к крану, везли в промзону, срезали замки, выбрасывали все, а контейнеры использовали как тару для спрессованного металла", — уточняет собеседник РИА Новости.
В тот самый порт, где хранились бочки, "Таймыр Инвест", скорее всего, даже не имел права заходить, полагает он. Эта территория включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Фирмы, работающие в таких зонах, должны пройти государственную экологическую экспертизу, иметь соответствующую проектную документацию.
© Фото предоставлено жителями поселка ДиксонДиксон. Вытекшее из бочек масло
Диксон. Вытекшее из бочек масло - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото предоставлено жителями поселка Диксон
Диксон. Вытекшее из бочек масло
Сейчас к ситуации подключилась прокуратура. По предварительной информации надзорного ведомства, в сентябре рабочие "самостоятельно выехали на земли, состоящие в реестре объектов накопленного вреда". Емкости для хранения горюче-смазочных отходов предполагалось транспортировать на материк. Но "в процессе прессования тары нефтепродукты вытекли на почву". Масштаб вреда окружающей среде попросили установить экологов.

"Просто перестарались"

Глава поселения Николай Бурак подтверждает: подмосковная фирма (зарегистрирован "Таймыр Инвест" в Ступино) самостоятельно, не уведомив кого-либо, приступила к сбору бочек на территории базы морпорта. "От доброты душевной, просто перестарались", — считает он.
И никакой катастрофы не видит: "Десять тонн — это выдумки. Максимум 200-400 литров ГСМ. Мы даже режим ЧС не объявляли".
Обследование реки Миасс в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экологи рассказали, как нефтепродукты попали в реку Миасс в Челябинске
1 сентября, 11:55
В администрации уверяют, что своевременно предприняли меры. Собрали разлитое масло в тару, вокруг площадки поставили заграждения.
Проблему с утилизацией советских тракторов и вездеходов глава поселка тоже называет надуманной: вся техника фактически была металлоломом и ржавела на муниципальных территориях. Ту, что с номерами, рабочие не трогали.
Примерно так же с контейнерами: резали только установленные незаконно.
"У нас есть правила благоустройства. Для контейнеров выделили площадки: на семь домов 18 мест. Но ставят где попало, а потом возмущаются, когда забирают", — объясняет Бурак.
© Фото предоставлено жителями поселка ДиксонДиксон
Диксон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото предоставлено жителями поселка Диксон
Диксон
За комментариями РИА Новости обратилось в "Таймыр Инвест", однако на момент публикации ответа не было.

"Стандарты только разрабатывают"

То, что произошло в Диксоне, вскрыло ряд сложностей, связанных с уборкой в Заполярье. Как указал в беседе с РИА Новости руководитель проектного офиса "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, беда в том, что нет единого стандарта для этого. И понятно почему: до недавнего времени об очистке труднодоступных территорий никто не думал, понятия "северного вывоза" не существовало.
"Нашему проекту, в рамках которого волонтеры убираются в Арктике, пятый год. И мы уже поняли: технику нужно использовать по минимуму, чтобы не нанести еще больший ущерб экосистеме", — подчеркивает эксперт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии
25 июля, 08:25
Так, следы вездехода в тундре остаются на 80-100 лет. Территорию, где планировали убираться, несколько кранов и экскаваторов на годы превратят в грязную лужу. Именно поэтому каждую бочку волонтеры выкатывают вручную, а затем грузят на вертолеты.
Лучший способ очистки — вывоз на материк. Утилизировать на месте можно, но технически сложно. "Нужны специальные прессы, печи с системой дожига", — уточняет Нагибин.
В данный момент специалисты "Чистой Арктики" по поручению президента разрабатывают рекомендации по уборке объектов накопленного ущерба. Все понимают: убираться в Арктике нужно, но так, чтобы это не причиняло еще больший ущерб экологии.
© Фото предоставлено жителями поселка ДиксонДиксон
Диксон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото предоставлено жителями поселка Диксон
Диксон
 
ДиксонАрктикаКарское мореЭкологияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала