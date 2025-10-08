https://ria.ru/20251008/dagestan-2047067926.html
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас"
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас" - РИА Новости, 08.10.2025
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас"
Информация о гибели шеф-редактора телеканала "Спас" Александра Егорцева в ДТП в Дагестане не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:49:00+03:00
2025-10-08T14:49:00+03:00
2025-10-08T14:49:00+03:00
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас"
В Дагестане опровергли информацию о гибели в ДТП шеф-редактора "Спаса" Егорцева
МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Информация о гибели шеф-редактора телеканала "Спас" Александра Егорцева в ДТП в Дагестане не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике республики.
"В социальных сетях активно распространяется информация о гибели шеф-редактора телеканала "Спас" и 9-летнего ребенка на трассе "Махачкала - Талги - Буйнакск". Также, по информации лжеисточника, пострадали еще пять человек. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Егорцев в среду принял участие в пленарном заседании антитеррористического форума в Махачкале
