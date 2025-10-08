Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас" - РИА Новости, 08.10.2025
14:49 08.10.2025
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас"
В Дагестане опровергли информацию о гибели шеф-редактора канала "Спас"
в мире, республика дагестан, махачкала
В мире, Республика Дагестан, Махачкала
© Фото : соцсети журналистаЖурналист Александр Егорцев
Журналист Александр Егорцев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Александр Егорцев . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Информация о гибели шеф-редактора телеканала "Спас" Александра Егорцева в ДТП в Дагестане не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике республики.
"В социальных сетях активно распространяется информация о гибели шеф-редактора телеканала "Спас" и 9-летнего ребенка на трассе "Махачкала - Талги - Буйнакск". Также, по информации лжеисточника, пострадали еще пять человек. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Егорцев в среду принял участие в пленарном заседании антитеррористического форума в Махачкале.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ сообщили об отказе Google от требований к "Спасу" и RT
30 сентября, 13:37
 
