Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев был знаком с ним около 15 лет, и между ними были долговые обязательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В среду в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Козырев.

"Со слов бывшей супруги Козырева, их семья была знакома с Супоницким около 15 лет, Александр проектировал их загородный дом. Но между Козыревым и Супоницким существовали долговые обязательства, при этом, со слов Козырева его супруге, в какой-то момент у них возникла проблема с возвратом долга, но после ситуация уладилась", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Козырев, предположительно стрелявший в Супоницкого и потом покончивший жизнь самоубийством, за несколько минут до смерти прислал бывшей супруге смс со словами: "Прости меня за все. По-другому не мог!".