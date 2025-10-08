Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/chp-2047132877.html
Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет
Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет - РИА Новости, 08.10.2025
Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет
Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев был знаком с ним около 15 лет, и между ними были долговые обязательства, сообщил РИА РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:07:00+03:00
2025-10-08T19:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088204_0:4:2546:1436_1920x0_80_0_0_3233774f21c6dae7455e4e2e1e13fc8c.jpg
https://ria.ru/20251006/ekaterinburg-2046577643.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088204_259:0:2179:1440_1920x0_80_0_0_66e9f25df557b8a6e8c8afc622680540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет

Были знакомы 15 лет. Что узнало следствие о предполагаемом убийце Супоницкого

© Следственный комитет РФСотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Следственный комитет РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев был знаком с ним около 15 лет, и между ними были долговые обязательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В среду в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Козырев.
"Со слов бывшей супруги Козырева, их семья была знакома с Супоницким около 15 лет, Александр проектировал их загородный дом. Но между Козыревым и Супоницким существовали долговые обязательства, при этом, со слов Козырева его супруге, в какой-то момент у них возникла проблема с возвратом долга, но после ситуация уладилась", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Козырев, предположительно стрелявший в Супоницкого и потом покончивший жизнь самоубийством, за несколько минут до смерти прислал бывшей супруге смс со словами: "Прости меня за все. По-другому не мог!".
В прокуратуре Петербурга сообщали, что поставили на контроль ход и расследование данного уголовного дела.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
6 октября, 09:43
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала