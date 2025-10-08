Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда одобрил концепцию проекта закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", передает корреспондент РИА Новости.

"Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта <...> с учетом изложенных замечаний и предложений", — говорится в заключении.

Там добавили, что нужно продолжать улучшать порядок предоставления межбюджетных трансфертов. Это поспособствует росту экономического потенциала регионов.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

Проект бюджета

В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят свыше 1,8 триллиона рублей.

В него заложена для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и выделят свыше 1,8 триллиона рублей. Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.

Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.

Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми. Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.

Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме. Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.

Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов. На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств , чем за предыдущую шестилетку: свыше 41 триллиона.

На национальные проекты в течение шести лет заложено почти , чем за предыдущую шестилетку: свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.

Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.

Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.

Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му. Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения .

Проект бюджета сохраняет условия для . Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.

Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.