Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета - РИА Новости, 08.10.2025
15:56 08.10.2025 (обновлено: 18:04 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/byudzhet-2047086193.html
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета
совет федерации рф
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
россия
совет федерации рф, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Совет Федерации РФ, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда одобрил концепцию проекта закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", передает корреспондент РИА Новости.
"Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта <...> с учетом изложенных замечаний и предложений", — говорится в заключении.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
24 сентября, 15:34
Там добавили, что нужно продолжать улучшать порядок предоставления межбюджетных трансфертов. Это поспособствует росту экономического потенциала регионов.
На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

Проект бюджета

  • В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят свыше 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Вчера, 07:20
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку: свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
24 сентября, 10:29
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
6 октября, 16:04
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
Информационный стенд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
6 октября, 14:09
 
Совет Федерации РФЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
