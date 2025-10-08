https://ria.ru/20251008/buri-2046988046.html
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду
Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохранится в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 08.10.2025
земля
Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохраняется в среду