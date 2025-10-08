Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 08.10.2025 (обновлено: 09:20 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/buri-2046988046.html
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду - РИА Новости, 08.10.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду
Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохранится в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:13:00+03:00
2025-10-08T09:20:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036226325_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_d180aadeed08c6024e627908b1f30f61.jpg
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036226325_0:89:1024:857_1920x0_80_0_0_a245c088043d189e7d643e4902632413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в среду

Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохраняется в среду

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохранится в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 8 октября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вспышечная активность — слабо повышенная, спадающая", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась слабо возмущённой из-за действия пришедшего к Земле выброса солнечной массы. Вспышечная активность была низкой с отдельными эпизодическими вспышками средней силы, рисков для Земли не было.
© Фото : ИКИ РАНМагнитные бури в Москве
Магнитные бури в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : ИКИ РАН
Магнитные бури в Москве
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала