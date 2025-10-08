Рейтинг@Mail.ru
РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/burevestnik-2047097512.html
РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник"
РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник" - РИА Новости, 08.10.2025
РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник"
Каждый вагон с местами для сидения нового двухэтажного поезда "Буревестник", который будет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом, получил подсветку... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:45:00+03:00
2025-10-08T16:45:00+03:00
москва
ржд
таможенный союз
федеральная пассажирская компания
нижний новгород
владимир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_05e6b8ed82e31f8678bc64fb63f34a1e.jpg
https://ria.ru/20251001/vsm-2045610954.html
https://ria.ru/20251002/vsm-2045789007.html
москва
нижний новгород
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_91ff2abce62ca483ac2362049c38bbe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ржд, таможенный союз, федеральная пассажирская компания, нижний новгород, владимир
Москва, РЖД, Таможенный союз, Федеральная пассажирская компания, Нижний Новгород, Владимир
РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник"

Звездное небо и три туалета. Как обновленный "Буревестник" встретит пассажиров

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Логотип РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Каждый вагон с местами для сидения нового двухэтажного поезда "Буревестник", который будет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом, получил подсветку "звёздное небо" и три туалета, говорится в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
РЖД в среду сообщили, что пассажирские двухэтажные вагоны с местами для сидения, построенные по заказу ФПК ("дочка" РЖД) и предназначенные для использования в составе фирменного поезда "Буревестник" МоскваНижний Новгород, подтвердили сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза. Салон имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
1 октября, 13:21
"В отличие от вагонов предшествующей модификации, которые эксплуатируются в составах поезда "Аврора", в них установлен дополнительный туалет (теперь их три в каждом вагоне), а инновационная подсветка "звёздное небо" есть не только в вагонах первого, но и второго классов", - говорится в сообщении РЖД.
Представитель компании уточнил РИА Новости, что, таким образом, подсветка "звездное небо" будет во всех вагонах этого поезда с местами для сидения.
РЖД добавляют, что в вагонах будут индивидуальные розетки, разъёмы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
"Ливрея поезда сочетает зелёный и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. А в интерьере вагонов используются серые, бежевые и светло-зелёные тона, создающие уютную атмосферу", - пишет РЖД.
Компания уточняет, что к моменту запуска "Буревестника" производитель (ТВЗ) планирует передать ФПК 37 вагонов разных моделей, необходимых для формирования составов. В поезде будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.
РЖД сообщали, что поезд "Буревестник" в двухэтажном исполнении начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря. Производитель вагонов – "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в свою очередь напоминает, что одноэтажный поезд "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года – Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
РЖД сообщали, что с запуска ежедневно будут курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днём и вечером. Утренний поезд из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону – около 4 часов.
Детали поезда для ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Главе РЖД показали образцы деталей поезда для ВСМ
2 октября, 10:16
 
МоскваРЖДТаможенный союзФедеральная пассажирская компанияНижний НовгородВладимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала