РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде "Буревестник"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Каждый вагон с местами для сидения нового двухэтажного поезда "Буревестник", который будет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом, получил подсветку "звёздное небо" и три туалета, говорится в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.

"В отличие от вагонов предшествующей модификации, которые эксплуатируются в составах поезда " Аврора ", в них установлен дополнительный туалет (теперь их три в каждом вагоне), а инновационная подсветка "звёздное небо" есть не только в вагонах первого, но и второго классов", - говорится в сообщении РЖД.

Представитель компании уточнил РИА Новости, что, таким образом, подсветка "звездное небо" будет во всех вагонах этого поезда с местами для сидения.

РЖД добавляют, что в вагонах будут индивидуальные розетки, разъёмы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.

"Ливрея поезда сочетает зелёный и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. А в интерьере вагонов используются серые, бежевые и светло-зелёные тона, создающие уютную атмосферу", - пишет РЖД.

Компания уточняет, что к моменту запуска "Буревестника" производитель (ТВЗ) планирует передать ФПК 37 вагонов разных моделей, необходимых для формирования составов. В поезде будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

РЖД сообщали, что поезд "Буревестник" в двухэтажном исполнении начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря. Производитель вагонов – " Трансмашхолдинг " (ТМХ) в свою очередь напоминает, что одноэтажный поезд "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года – Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ . В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.