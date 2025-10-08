https://ria.ru/20251008/bespilotniki-2046969533.html
В Воронежской области уничтожили еще около десяти БПЛА
В Воронежской области уничтожили еще около десяти БПЛА
ПВО уничтожила еще около 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 08.10.2025
воронежская область
россия
Силы ПВО уничтожили еще около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью