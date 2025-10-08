Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области уничтожили еще около десяти БПЛА - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 08.10.2025
В Воронежской области уничтожили еще около десяти БПЛА
ПВО уничтожила еще около 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 08.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
В Воронежской области уничтожили еще около десяти БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила еще около 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в Telegram-канале.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
