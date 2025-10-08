Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:04 08.10.2025
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане - РИА Новости, 08.10.2025
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил объекты МО РФ в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство. РИА Новости, 08.10.2025
россия
таджикистан
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
таджикистан
россия, таджикистан, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Таджикистан, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил объекты МО РФ в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство.
"В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики. Глава российского военного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков
7 октября, 17:18
 
Россия Таджикистан Андрей Белоусов Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
