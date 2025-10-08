https://ria.ru/20251008/belousov-2047114733.html
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане - РИА Новости, 08.10.2025
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил объекты МО РФ в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:04:00+03:00
2025-10-08T18:04:00+03:00
2025-10-08T18:04:00+03:00
россия
таджикистан
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96710/07/967100764_0:118:2501:1524_1920x0_80_0_0_e3c4c6ff2128c177970e15756f3c072b.jpg
https://ria.ru/20251007/sammit-2046897333.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96710/07/967100764_2:0:2157:1616_1920x0_80_0_0_5972b3919fc79f5fee12c62380c6948c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Таджикистан, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Белоусов в Таджикистане. Главное о рабочем визите