12:47 08.10.2025 (обновлено: 13:09 08.10.2025)
Архитектора Супоницкого убили на глазах собственной дочери
ссср
россия
происшествия
общество
архитектура
санкт-петербург
ссср, россия, происшествия, общество, архитектура, санкт-петербург
СССР, Россия, Происшествия, Общество, Архитектура, Санкт-Петербург
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Известного архитектора Александра Супоницкого застрелили на глазах собственной дочери, сообщает 78.ru.
"Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь", — говорится в публикации.
Отмечается, что после убийства злоумышленник устроил пожар на втором этаже здания, а затем он покончил с собой.
Telegram-канал Mash сообщает, что предполагаемый убийца — бывший замдиректора строительного холдинга "Петротрест" Константин Козырев. Он потребовал Супоницкого встать на колени, после чего произвел выстрел ему в затылок, указывает новостной источник.
Александр Супоницкий был председателем совета директоров Группы компаний "SUART", а также членом Союза Архитекторов СССР (в дальнейшем России) с 1983 года. Он спроектировал станции метро Санкт-Петербурга "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы", Невскую ратушу, яхт-клуб "Восточный".
 
