В Ленинградской области арестовали женщину за заказ убийства мужа
11:44 08.10.2025 (обновлено: 11:51 08.10.2025)
В Ленинградской области арестовали женщину за заказ убийства мужа
Суд арестовал жительницу Ленинградской области, которая заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей, потребовав от исполнителя фотографию тела супруга в качестве...
2025-10-08T11:44:00+03:00
2025-10-08T11:51:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ленинградская область
россия
происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области арестовали женщину за заказ убийства мужа

Суд арестовал жительницу Ленинградской области за заказ убийства мужа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Ленинградской области, которая заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей, потребовав от исполнителя фотографию тела супруга в качестве доказательства и получив поддельный снимок, сообщила прокуратура региона.
Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что в Ленинградской области задержана 56-летняя женщина, которая пыталась организовать заказное убийство своего супруга.
По версии следствия, в период с 1 августа по 11 сентября женщина решила организовать убийство мужа и обратилась к своему знакомому, предложив ему вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. При этом в качестве доказательства она потребовала представить фотографию тела супруга.
"Исполнитель, которому было предложено совершить убийство, сообщил о предложении правоохранительным органам и предоставил обвиняемой фотографию якобы трупа её супруга. В результате обвиняемая была задержана", – рассказали в прокуратуре Ленобласти.
Жительница региона 1969 года рождения обвиняется по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на приготовление к убийству по найму).
"Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссия
 
 
