В Ленинградской области арестовали женщину за заказ убийства мужа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Ленинградской области, которая заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей, потребовав от исполнителя фотографию тела супруга в качестве доказательства и получив поддельный снимок, сообщила прокуратура региона.

Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что в Ленинградской области задержана 56-летняя женщина, которая пыталась организовать заказное убийство своего супруга.

По версии следствия, в период с 1 августа по 11 сентября женщина решила организовать убийство мужа и обратилась к своему знакомому, предложив ему вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. При этом в качестве доказательства она потребовала представить фотографию тела супруга.

"Исполнитель, которому было предложено совершить убийство, сообщил о предложении правоохранительным органам и предоставил обвиняемой фотографию якобы трупа её супруга. В результате обвиняемая была задержана", – рассказали в прокуратуре Ленобласти.

Жительница региона 1969 года рождения обвиняется по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на приготовление к убийству по найму).