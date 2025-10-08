https://ria.ru/20251008/antalya-2046988876.html
Российских туристов, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт
Российских туристов, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт - РИА Новости, 08.10.2025
Российских туристов, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт
Часть туристов из России, которые во вторник не смогли вылететь из Антальи из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт для вылета, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2025
Российских туристов, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт
Застрявших в Анталье из-за задержек рейсов туристов из РФ доставили в аэропорт