Вылет рейса из Антальи в Петербург перенесли на полтора часа

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - РИА Новости. Вылет одного рейсов из Антальи в Санкт-Петербург, который задерживают со вторника, вновь перенесли на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящий момент, как передает корреспондент РИА Новости, рейс в Санкт-Петербург, вылет которого был назначен на 12.00 перенесли на полтора часа.