Вылет рейса из Антальи в Петербург перенесли на полтора часа
Вылет одного рейсов из Антальи в Санкт-Петербург, который задерживают со вторника, вновь перенесли на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:04:00+03:00
санкт-петербург
анталья (провинция)
москва
