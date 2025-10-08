https://ria.ru/20251008/agroprom-2047084036.html
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут
Агропромышленная отрасль России никогда не будет работать без человека, цифровизация выступает как помощник, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. РИА Новости, 08.10.2025
россия
Чем силен наш агропром и заменит ли ИИ человека. Мнение главы Минсельхоза