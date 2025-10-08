Рейтинг@Mail.ru
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут - РИА Новости, 08.10.2025
15:48 08.10.2025
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут - РИА Новости, 08.10.2025
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут
Агропромышленная отрасль России никогда не будет работать без человека, цифровизация выступает как помощник, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:48:00+03:00
2025-10-08T15:48:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут

Чем силен наш агропром и заменит ли ИИ человека. Мнение главы Минсельхоза

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Агропромышленная отрасль России никогда не будет работать без человека, цифровизация выступает как помощник, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Вот мы четко видим, что наша отрасль никогда не будет работать без человека. Это невозможно, на наш взгляд. Искусственный интеллект, цифровизация, производительность труда – это все помощники человека. Все равно ключевое решение всегда останется за человеком. Этим силен наш агропром", - сказала Лут на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень 2025".
Также министр отметила, что люди тяжело воспринимают развитие цифровых технологий в АПК.
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
