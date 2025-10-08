Рейтинг@Mail.ru
08:00 08.10.2025
Эксперт назвала Африку ареной столкновения мировых интересов
в мире
африка
российская академия наук
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
европа
африка
россия
европа
в мире, африка, российская академия наук, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, европа
В мире, Африка, Российская академия наук, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Европа
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Африка в настоящее время является ареной столкновения интересов старых и новых игроков, и это дает ей право самой определять, с какими государствами сотрудничать и взаимодействовать, такое мнение выразила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Африка сейчас – арена столкновения интересов крупных державах, поэтому она получила определенное преимущество выбора. Африканцы сами будут решать, с кем им сотрудничать. При этом африканские страны не будут окончательно разрывать многолетние связи с Европой, но одновременно будут взаимодействовать и с Россией, и с Китаем, и с Индией, и с другими государствами", - сказала Абрамова в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходило с 29 сентября по 2 октября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки
27 сентября, 21:45
Она отметила, что в этой связи Россия должна понять и определить, какие сферы сотрудничества представляют наибольший интерес как для России, так и для самой Африки. И если эти интересы будут совпадать, Москва сможет способствовать развитию африканских государств и решать собственные геополитические задачи, считает она.
С другой стороны, уточнила эксперт, бывшие европейские колонизаторы еще длительное время будут сохранять свое влияние в Африке, в том числе через подготовленную ими элиту, которая во многих странах сохраняет свои позиции в органах управления.
По её словам, огромную роль играет и язык. Так, более половины стран Африки являются франкоговорящими государствами, то есть в культурном и информационном плане там сохраняется сильное французское влияние, добавила директор Института Африки РАН.
"В любом случае, нам (России – ред.) нужно меньше говорить и больше работать в Африке, несмотря на все сложности и проблемы. И в соответствии с нашими возможностями, с нашими потребностями, учитывая интересы африканских государств, упорно двигаться вперед", - заключила Абрамова.
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя
1 октября, 16:36
 
