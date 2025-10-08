Эксперт назвала Африку ареной столкновения мировых интересов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Африка в настоящее время является ареной столкновения интересов старых и новых игроков, и это дает ей право самой определять, с какими государствами сотрудничать и взаимодействовать, такое мнение выразила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Она отметила, что в этой связи Россия должна понять и определить, какие сферы сотрудничества представляют наибольший интерес как для России, так и для самой Африки . И если эти интересы будут совпадать, Москва сможет способствовать развитию африканских государств и решать собственные геополитические задачи, считает она.

С другой стороны, уточнила эксперт, бывшие европейские колонизаторы еще длительное время будут сохранять свое влияние в Африке, в том числе через подготовленную ими элиту, которая во многих странах сохраняет свои позиции в органах управления.

По её словам, огромную роль играет и язык. Так, более половины стран Африки являются франкоговорящими государствами, то есть в культурном и информационном плане там сохраняется сильное французское влияние, добавила директор Института Африки РАН