Эксперт назвала Африку ареной столкновения мировых интересов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Африка в настоящее время является ареной столкновения интересов старых и новых игроков, и это дает ей право самой определять, с какими государствами сотрудничать и взаимодействовать, такое мнение выразила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Африка сейчас – арена столкновения интересов крупных державах, поэтому она получила определенное преимущество выбора. Африканцы сами будут решать, с кем им сотрудничать. При этом африканские страны не будут окончательно разрывать многолетние связи с Европой, но одновременно будут взаимодействовать и с Россией, и с Китаем, и с Индией, и с другими государствами", - сказала Абрамова в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходило с 29 сентября по 2 октября.
Она отметила, что в этой связи Россия должна понять и определить, какие сферы сотрудничества представляют наибольший интерес как для России, так и для самой Африки. И если эти интересы будут совпадать, Москва сможет способствовать развитию африканских государств и решать собственные геополитические задачи, считает она.
С другой стороны, уточнила эксперт, бывшие европейские колонизаторы еще длительное время будут сохранять свое влияние в Африке, в том числе через подготовленную ими элиту, которая во многих странах сохраняет свои позиции в органах управления.
По её словам, огромную роль играет и язык. Так, более половины стран Африки являются франкоговорящими государствами, то есть в культурном и информационном плане там сохраняется сильное французское влияние, добавила директор Института Африки РАН.
"В любом случае, нам (России – ред.) нужно меньше говорить и больше работать в Африке, несмотря на все сложности и проблемы. И в соответствии с нашими возможностями, с нашими потребностями, учитывая интересы африканских государств, упорно двигаться вперед", - заключила Абрамова.