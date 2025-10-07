В Госдуме предложили ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных

МОСКВА, 7 окт- РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов направили обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову с предложением ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Считаем целесообразным в рамках подготовки федерального закона о регистрации домашних животных дополнить ФГИС ВетИС функцией формирования электронного ветеринарного паспорта", - сказано в документе.
В Госдуме разработали проект об учете домашних животных
11 марта, 05:24
Как отмечают авторы, сейчас ветеринарные паспорта домашних питомцев оформляются в бумажном виде, их легко потерять, сложно быстро проверить на подлинность, они изнашиваются, при поездках за границу владельцам приходится подтверждать вакцинацию и чипирование, предоставляя бумажные сертификаты. Кроме того, единого федерального электронного учёта домашних животных пока не существует, что затрудняет контроль за перемещением и состоянием здоровья животных, усложняет взаимодействие между ветслужбами, органами власти и гражданами.
«
"В июле 2025 года в СМИ появилась информация о том, что законопроект о ведении учёта домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ. Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор)", - уточняется в документе.
Предлагаемый документ будет содержать сведения о питомце (вид, порода, пол, год рождения, маркировка), информацию о владельце и историю прививок и ветеринарных процедур.
"Гражданин сможет получить электронный документ через мобильное приложение "Госуслуги". Электронная версия будет иметь юридическую силу, равную бумажному паспорту, и может использоваться для поездок, получения медуслуг, регистрации в гостиницах для животных и в других ситуациях. Система должна обеспечивать удобный доступ для ветклиник и контролирующих органов", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, запуск электронных ветеринарных паспортов упростит взаимодействие граждан с ветслужбами и госорганами, доступ к актуальной информации в электронном виде снизит риск ошибок при занесении данных, избавит от необходимости носить с собой бумажную книжку и минимизирует случаи потери документов, а ветеринары смогут быстрее получать информацию о прививках и лечении животного, что повысит качество оказания помощи.
"Просим Вас, уважаемый Александр Александрович, совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другими органами исполнительной власти рассмотреть возможность включения в подготавливаемый законопроект положений о создании электронного ветеринарного паспорта в рамках ФГИС ВетИС. Предлагаем определить порядок выдачи, хранения и использования электронных паспортов, установить их правовой статус, равный бумажным документам, и обеспечить доступ через портал "Госуслуги", - говорится в документе.