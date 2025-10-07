Рейтинг@Mail.ru
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.10.2025
17:04 07.10.2025
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе
Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба... РИА Новости, 07.10.2025
евросоюз, еврокомиссия, нато, жак бо, урсула фон дер ляйен, сша, швейцария, россия, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Жак Бо, Урсула фон дер Ляйен, США, Швейцария, Россия, В мире
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе

Полковник Бо: проблемы ЕС вызваны не РФ, а непродуманной политикой фон дер Ляйен

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему", — отметил он, комментируя рост цен на энергоресурсы в ЕС и обострение отношений с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться
27 июля, 08:00
По мнению полковника, в ЕС видят проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Бо убежден, что эти политики не имеют четкой цели и действуют без какой-либо стратегии.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям
20 сентября, 02:22
 
