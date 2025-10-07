https://ria.ru/20251007/zapad-2046888879.html
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.10.2025
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе
Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба... РИА Новости, 07.10.2025
"Дело не в русских". На Западе предупредили о серьезной угрозе
Полковник Бо: проблемы ЕС вызваны не РФ, а непродуманной политикой фон дер Ляйен