Эксперт назвал освобождение Федоровки плацдармом для наступления на Северск - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 07.10.2025
Эксперт назвал освобождение Федоровки плацдармом для наступления на Северск
Освобождение Федоровки в ДНР создало плацдарм для наступления на Северск с юга, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.10.2025
2025
северск, донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
© РИА Новости Андрей Марочко
Андрей Марочко
© РИА Новости
Андрей Марочко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Освобождение Федоровки в ДНР создало плацдарм для наступления на Северск с юга, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Об освобождении Федоровки подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны сообщило во вторник.
"Освобожденная Федоровка и ранее Переездное послужат плацдармом для продвижения наших войск в северном направлении. Прежде всего, с этого плацдарма войска смогут ударить на Звановку. После Звановки, естественно, мы будем продвигаться к южным окраинам Северска", - сказал эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что российские войска в последние дни серьезно продвинулись на северных рубежах Северска и заняли ключевые высоты.
Российские военнослужащие
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Специальная военная операция на Украине Северск Донецкая Народная Республика Андрей Марочко
 
 
