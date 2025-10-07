Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 07.10.2025 (обновлено: 12:14 07.10.2025)
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"
Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 415 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
днепропетровская область
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 415 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, шесть пикапов и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
При этом подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
