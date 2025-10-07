ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 415 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, шесть пикапов и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.