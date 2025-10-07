В Турции ответили на вопрос о якобы готовившейся встрече Путина с Зеленским

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турции не известно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по диалогу лидеров актуальна, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее заявил в интервью журналистке Ксении Собчак о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.
"Откровенно говоря, не известно (о планах встречи в 2022 году – ред.)", - сказал турецкий диписточник, отвечая на соответствующий вопрос.
"И это предложение актуально", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что ему также не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.