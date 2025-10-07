Рейтинг@Mail.ru
15:42 07.10.2025
В Турции ответили на вопрос о якобы готовившейся встрече Путина с Зеленским
В Турции ответили на вопрос о якобы готовившейся встрече Путина с Зеленским
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
сша
в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, сша
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, США
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турции не известно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по диалогу лидеров актуальна, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее заявил в интервью журналистке Ксении Собчак о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
14:18
"Откровенно говоря, не известно (о планах встречи в 2022 году – ред.)", - сказал турецкий диписточник, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, президент Турции Эрдоган выступил с инициативой проведения встречи лидеров Турции, РФ, США и Украины.
"И это предложение актуально", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что ему также не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Кремле напомнили о единственной встрече Путина и Зеленского
13:17
 
