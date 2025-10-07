Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры государств рассмотрят на саммите "Россия - Центральная Азия" вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.