Рейтинг@Mail.ru
Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/voprosy-2046896852.html
Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков
Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков
Лидеры государств рассмотрят на саммите "Россия - Центральная Азия" вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:17:00+03:00
2025-10-07T17:17:00+03:00
в мире
афганистан
ближний восток
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg
https://ria.ru/20251007/ushakov-2046895227.html
афганистан
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:0:1151:864_1920x0_80_0_0_da348cbf5bb4bc706eeee5b1655f9b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, ближний восток, россия, юрий ушаков
В мире, Афганистан, Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков
Лидеры России и стран Центральной Азии обсудят безопасность, сообщил Ушаков

Ушаков: на саммите в Душанбе обсудят вопросы региональной безопасности

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры государств рассмотрят на саммите "Россия - Центральная Азия" вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Второй саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Душанбе 9 октября.
"Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков
17:14
 
В миреАфганистанБлижний ВостокРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала