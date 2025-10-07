https://ria.ru/20251007/virus-2046765229.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России - РИА Новости, 07.10.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России
Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России не соответствуют действительности, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России не соответствуют действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее ряд СМИ сообщил о вспышках заболеваний во Владимире
, Уфе
, Тюмени
, Архангельской области
и Красноярском крае
.
"Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России
стабильная.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.