Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
Лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
Ушаков: лидеры обсудят вопросы сотрудничества РФ и стран Центральной Азии