Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/ushakov-2046889563.html
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии
Лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:05:00+03:00
2025-10-07T17:05:00+03:00
россия
душанбе
центральная азия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg
https://ria.ru/20250925/ushakov-2044433310.html
россия
душанбе
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:0:1151:864_1920x0_80_0_0_da348cbf5bb4bc706eeee5b1655f9b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, душанбе, центральная азия, юрий ушаков
Россия, Душанбе, Центральная Азия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, что обсудят лидеры России и стран Центральной Азии

Ушаков: лидеры обсудят вопросы сотрудничества РФ и стран Центральной Азии

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры государств в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и стран Центральной Азии в различных областях, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Второй саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Душанбе 9 октября.
"Планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате - в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях", - сообщил Ушаков.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
25 сентября, 21:13
 
РоссияДушанбеЦентральная АзияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала