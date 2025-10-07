https://ria.ru/20251007/ushakov-2046887664.html
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
Сейчас идет работа по плану президента США Дональда Трампа относительно урегулирования ситуации в секторе Газа, многие приглашенные в Москву на первый... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:02:00+03:00
2025-10-07T17:02:00+03:00
2025-10-07T17:02:00+03:00
юрий ушаков
лига арабских государств
москва
в мире
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251007/gaza-2046855562.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, лига арабских государств, москва, в мире, сша, россия, дональд трамп
Юрий Ушаков, Лига арабских государств, Москва, В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
Ушаков заявил, что идет работа по плану Трампа по сектору Газа