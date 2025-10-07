Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы - РИА Новости, 07.10.2025
17:02 07.10.2025
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
Юрий Ушаков, Лига арабских государств, Москва, В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сейчас идет работа по плану президента США Дональда Трампа относительно урегулирования ситуации в секторе Газа, многие приглашенные в Москву на первый российско-арабский саммит "завязаны" на эту работу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Состав (участников саммита - ред.) до сих пор колеблется с учетом того, что сейчас идет активная работа по плану Трампа относительно Газы. Многие участники нашего саммита непосредственно завязаны на эту работу", - сообщил Ушаков, отметив, что приглашения на саммит направлены лидерам 22 стран.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в ЛАГ.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Два года изоляции и разрушений: Газа стала непригодной для жизни
Юрий УшаковЛига арабских государствМоскваВ миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
