17:10 07.10.2025
Турция продолжит работу по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
Турция продолжит работу по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, владимир путин
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Владимир Путин
Турция продолжит работу по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости ускорить дипломатические инициативы по Украине.
"Необходимо ускорить дипломатические инициативы и что Турция будет продолжать работать над достижением мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Там добавили, что это необходимо сделать для достижения справедливого и прочного мира.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВладимир Путин
 
 
