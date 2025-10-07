Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Наука
 
17:41 07.10.2025 (обновлено: 18:27 07.10.2025)
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы. РИА Новости, 07.10.2025
земля, россия, мурманск, российская академия наук
Наука, Земля, Россия, Мурманск, Российская академия наук
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы

Зафиксированы первые признаки прихода облака плазмы к Земле

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы.
"В окрестностях Земли регистрируются первые признаки прихода выброшенного 3 октября с Солнца облака плазмы. Геомагнитных возмущений и бурь на данный момент нет: так как выброс медленный, то изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно, без ударов, и магнитосфера пока успевает подстроиться", — говорится в сообщении.
Выброс корональной массы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Самая сильная за три месяца магнитная буря: как защитить свое здоровье
2 октября, 15:20
Сейчас заметно увеличился авроральный овал, причем он смещен в сторону России. Индекс интенсивности полярных сияний за последние несколько часов возрос со второго до пятого уровня. По словам ученых, этого достаточно для наблюдения сияний на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард).
Текущие возмущения могут длиться более суток, не исключается, что это приведет к магнитным бурям.
"В то же время событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца и развития иметь не должно. Как только параметры плазмы в околоземном пространстве хоть немного вернутся в норму, магнитное поле Земли снова стабилизируется с хорошим запасом прочности", — добавили в лаборатории.
До этого там отмечали, что если выброшенное Солнцем 3 октября медленное облако плазмы достигнет Земли во вторник, то может вызвать геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь.
Изображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Ученый назвал период пика солнечной активности в 2025 году
19 ноября 2024, 06:55
 
Наука
 
 
