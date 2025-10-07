https://ria.ru/20251007/uchenye-2046903814.html
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы - РИА Новости, 07.10.2025
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:41:00+03:00
2025-10-07T17:41:00+03:00
2025-10-07T18:27:00+03:00
наука
земля
россия
мурманск
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_29:0:1060:580_1920x0_80_0_0_ed4661ac745a62a8050078921156d711.jpg
https://ria.ru/20251002/burya-2045841260.html
https://ria.ru/20241119/solntse-1984509976.html
земля
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_158:0:931:580_1920x0_80_0_0_37bb69b0553bc53e0e11ba287d8e36a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, россия, мурманск, российская академия наук
Наука, Земля, Россия, Мурманск, Российская академия наук
Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы
Зафиксированы первые признаки прихода облака плазмы к Земле
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы.
"В окрестностях Земли
регистрируются первые признаки прихода выброшенного 3 октября с Солнца облака плазмы. Геомагнитных возмущений и бурь на данный момент нет: так как выброс медленный, то изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно, без ударов, и магнитосфера пока успевает подстроиться", — говорится в сообщении.
Сейчас заметно увеличился авроральный овал, причем он смещен в сторону России
. Индекс интенсивности полярных сияний за последние несколько часов возрос со второго до пятого уровня. По словам ученых, этого достаточно для наблюдения сияний на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск
, Архангельск
, Салехард
).
Текущие возмущения могут длиться более суток, не исключается, что это приведет к магнитным бурям.
"В то же время событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца и развития иметь не должно. Как только параметры плазмы в околоземном пространстве хоть немного вернутся в норму, магнитное поле Земли снова стабилизируется с хорошим запасом прочности", — добавили в лаборатории.
До этого там отмечали, что если выброшенное Солнцем 3 октября медленное облако плазмы достигнет Земли во вторник, то может вызвать геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь.