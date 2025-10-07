Ученые предупредили о надвигающемся на Землю облаке плазмы

Текущие возмущения могут длиться более суток, не исключается, что это приведет к магнитным бурям.

"В то же время событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца и развития иметь не должно. Как только параметры плазмы в околоземном пространстве хоть немного вернутся в норму, магнитное поле Земли снова стабилизируется с хорошим запасом прочности", — добавили в лаборатории.