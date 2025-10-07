https://ria.ru/20251007/uchastniki-2046894895.html
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков
Участники саммите СНГ в Душанбе планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
душанбе
россия
юрий ушаков
снг
душанбе
россия
2025
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков
