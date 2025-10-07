Рейтинг@Mail.ru
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/uchastniki-2046894895.html
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков
Участники саммите СНГ в Душанбе планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:14:00+03:00
2025-10-07T17:14:00+03:00
в мире
душанбе
россия
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977003354_0:286:3028:1989_1920x0_80_0_0_f839e3cd8dd6587a4213617417f28ba1.jpg
https://ria.ru/20251007/prezidenty-2046892544.html
душанбе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977003354_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_fc8206de58805fd89b540d469e810c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, душанбе, россия, юрий ушаков, снг
В мире, Душанбе, Россия, Юрий Ушаков, СНГ
На саммите СНГ примут Декларацию по энергобезопасности, сообщил Ушаков

Ушаков: на саммите СНГ в Душанбе примут Декларацию по энергобезопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники саммите СНГ в Душанбе планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, а также ряд других документов, в то числе в сфере безопасности и охраны правопорядка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли", - сказал Ушаков журналистам.
Кроме этого, планируется обсудить и одобрить ряд документов, среди которых - программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2028 годы.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Москва и Душанбе подпишут документ об укреплении отношений, заявил Ушаков
17:12
 
В миреДушанбеРоссияЮрий УшаковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала