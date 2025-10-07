В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Союз России, Китая, Турции и Ирана способен предотвратить ставшую вероятной мировую войну, в противном случае США потеряют самообладание, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

По мнению Перинчека , для выживания Турция должна "занять свое место в Азии".

"Объединение Турции, России, Ирана и Китая способно предотвратить не только региональный, но и мировой конфликт", - сказал политик. В противном случае, по его словам, "Америка может потерять самообладание", поэтому Евразийский курс для Анкары является "необходимостью".

Политик также заявил, что США и Израиль представляют угрозу для Турции. Он отметил, что страна стоит перед важным выбором, и на это решение влияют несколько факторов.

По словам Перинчека, навязанная Западом экономическая программа, ориентированная на интеграцию в мировую систему, исчерпала себя. Он добавил, что если Турция хочет сохранить независимость, единство и территориальную целостность, ей "необходимо противостоять угрозам со стороны США и Израиля".

"Турция подошла к моменту, когда должна определить свое место в Евразии , поскольку это - условие ее существования и обязанность перед собственным будущим", - сказал Перинчек.