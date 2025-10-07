В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Союз России, Китая, Турции и Ирана способен предотвратить ставшую вероятной мировую войну, в противном случае США потеряют самообладание, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Ранее соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели предложил создать стратегический альянс Турции с Россией и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", куда, по его словам, входят США и Израиль. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативу Бахчели, отметил, что пока не успел подробно ознакомиться с ней, но выразил надежду, что "все будет так, как лучше".
По мнению Перинчека, для выживания Турция должна "занять свое место в Азии".
Политик также заявил, что США и Израиль представляют угрозу для Турции. Он отметил, что страна стоит перед важным выбором, и на это решение влияют несколько факторов.
По словам Перинчека, навязанная Западом экономическая программа, ориентированная на интеграцию в мировую систему, исчерпала себя. Он добавил, что если Турция хочет сохранить независимость, единство и территориальную целостность, ей "необходимо противостоять угрозам со стороны США и Израиля".
"Турция подошла к моменту, когда должна определить свое место в Евразии, поскольку это - условие ее существования и обязанность перед собственным будущим", - сказал Перинчек.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
