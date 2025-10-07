Рейтинг@Mail.ru
В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном - РИА Новости, 07.10.2025
07:12 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/turtsiya-2046756762.html
В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном
В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном - РИА Новости, 07.10.2025
В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном
Союз России, Китая, Турции и Ирана способен предотвратить ставшую вероятной мировую войну, в противном случае США потеряют самообладание, такое мнение в беседе... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:12:00+03:00
2025-10-07T07:12:00+03:00
в мире
турция
россия
китай
догу перинчек
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106865/66/1068656645_0:635:4000:2885_1920x0_80_0_0_ac183f5478a8e6dd96614ef705d990fe.jpg
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045222937.html
https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044584717.html
турция
россия
китай
в мире, турция, россия, китай, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Китай, Догу Перинчек, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции призвали страну заключить союз с Россией, Китаем и Ираном

Политик Перинчек: союз РФ-КНР-Ирана-Турции предотвратит мировую войну

© РИА Новости / Елена ПалажченкоФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Елена Палажченко
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Союз России, Китая, Турции и Ирана способен предотвратить ставшую вероятной мировую войну, в противном случае США потеряют самообладание, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Ранее соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели предложил создать стратегический альянс Турции с Россией и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", куда, по его словам, входят США и Израиль. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативу Бахчели, отметил, что пока не успел подробно ознакомиться с ней, но выразил надежду, что "все будет так, как лучше".
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Источник рассказал о спекуляциях в СМИ о сотрудничестве Турции с Россией
29 сентября, 18:43
По мнению Перинчека, для выживания Турция должна "занять свое место в Азии".
"Объединение Турции, России, Ирана и Китая способно предотвратить не только региональный, но и мировой конфликт", - сказал политик. В противном случае, по его словам, "Америка может потерять самообладание", поэтому Евразийский курс для Анкары является "необходимостью".
Политик также заявил, что США и Израиль представляют угрозу для Турции. Он отметил, что страна стоит перед важным выбором, и на это решение влияют несколько факторов.
По словам Перинчека, навязанная Западом экономическая программа, ориентированная на интеграцию в мировую систему, исчерпала себя. Он добавил, что если Турция хочет сохранить независимость, единство и территориальную целостность, ей "необходимо противостоять угрозам со стороны США и Израиля".
"Турция подошла к моменту, когда должна определить свое место в Евразии, поскольку это - условие ее существования и обязанность перед собственным будущим", - сказал Перинчек.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков
26 сентября, 14:55
 
В миреТурцияРоссияКитайДогу ПеринчекРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
