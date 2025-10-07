Аналитик рассказал о последствиях давления США на Турцию по Украине

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Соединённые Штаты Америки ожидают от Турции пересмотра её позиции по украинскому урегулированию, однако давление со стороны Вашингтона может привести к обратному результату, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор, доктор Мехмет Сейфеттин Эрол.

По словам эксперта, Турция с самого начала конфликта придерживается многомерной и сбалансированной внешней политики, основанной на принципах конструктивного участия и региональной стабильности.

"С первых дней Анкара последовательно выступает за обеспечение безопасности и мира в своем регионе, особенно в ближайшем окружении. Именно с этой позиции Турция внесла признанный обеими сторонами и международным сообществом вклад в вопросы безопасности Черного моря и реализацию "зернового коридора", — отметил Эрол, подчеркнув, что эти инициативы вновь оказались в центре внимания Белого дома.

Он добавил, что во время встречи Трампа с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября американская сторона признала значительное влияние Анкары в региональных процессах.

"Вашингтон, по всей видимости, рассчитывает на изменение позиции Турции, однако Анкара намерена сохранить свой нынешний курс. В ходе переговоров, как можно предположить, турецкая сторона передала сигнал: либо действовать в рамках, определённых Турцией, либо продолжать без её участия", - пояснил эксперт.

Профессор отметил, что решительность Анкары была воспринята в Вашингтоне.

"Трамп осознаёт, что в текущих условиях США вряд ли могут позволить себе потерять Турцию как партнёра. Попытки давления или чрезмерные ожидания в отношении российско-украинского направления способны дать противоположный эффект", - заявил Эрол.

По мнению Эролa, президент США, стремящийся к скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной, в итоге будет вынужден признать значимость "стамбульского процесса" и конструктивную, нейтральную роль Турции в нём.

"В нынешней ситуации Россия и, в частности, президент (РФ Владимир) Путин , президент Эрдоган и, следовательно, Турция находятся в процессе, в котором необходимо предпринять шаги, укрепляющие их позиции. Поэтому совместные инициативы и сотрудничество Эрдогана и Путина приобретают все большее значение", — заключил профессор.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле . Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.