Аналитик рассказал о последствиях давления США на Турцию по Украине - РИА Новости, 07.10.2025
03:33 07.10.2025
Аналитик рассказал о последствиях давления США на Турцию по Украине
Аналитик рассказал о последствиях давления США на Турцию по Украине
Соединённые Штаты Америки ожидают от Турции пересмотра её позиции по украинскому урегулированию, однако давление со стороны Вашингтона может привести к... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
владимир путин
2025
Аналитик рассказал о последствиях давления США на Турцию по Украине

Профессор Эрол: давление США на Турцию по Украине может дать обратный эффект

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Соединённые Штаты Америки ожидают от Турции пересмотра её позиции по украинскому урегулированию, однако давление со стороны Вашингтона может привести к обратному результату, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор, доктор Мехмет Сейфеттин Эрол.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
5 октября, 20:55
По словам эксперта, Турция с самого начала конфликта придерживается многомерной и сбалансированной внешней политики, основанной на принципах конструктивного участия и региональной стабильности.
"С первых дней Анкара последовательно выступает за обеспечение безопасности и мира в своем регионе, особенно в ближайшем окружении. Именно с этой позиции Турция внесла признанный обеими сторонами и международным сообществом вклад в вопросы безопасности Черного моря и реализацию "зернового коридора", — отметил Эрол, подчеркнув, что эти инициативы вновь оказались в центре внимания Белого дома.
Он добавил, что во время встречи Трампа с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября американская сторона признала значительное влияние Анкары в региональных процессах.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявили в Турции
5 октября, 00:57
"Вашингтон, по всей видимости, рассчитывает на изменение позиции Турции, однако Анкара намерена сохранить свой нынешний курс. В ходе переговоров, как можно предположить, турецкая сторона передала сигнал: либо действовать в рамках, определённых Турцией, либо продолжать без её участия", - пояснил эксперт.
Профессор отметил, что решительность Анкары была воспринята в Вашингтоне.
"Трамп осознаёт, что в текущих условиях США вряд ли могут позволить себе потерять Турцию как партнёра. Попытки давления или чрезмерные ожидания в отношении российско-украинского направления способны дать противоположный эффект", - заявил Эрол.
По мнению Эролa, президент США, стремящийся к скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной, в итоге будет вынужден признать значимость "стамбульского процесса" и конструктивную, нейтральную роль Турции в нём.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Совбез Турции провел оценку ситуации на Украине
30 сентября, 19:46
"В нынешней ситуации Россия и, в частности, президент (РФ Владимир) Путин, президент Эрдоган и, следовательно, Турция находятся в процессе, в котором необходимо предпринять шаги, укрепляющие их позиции. Поэтому совместные инициативы и сотрудничество Эрдогана и Путина приобретают все большее значение", — заключил профессор.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Турция намерена продвигать стамбульские переговоры по Украине
24 сентября, 21:50
 
В миреТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампВладимир Путин
 
 
