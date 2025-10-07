Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами - РИА Новости, 07.10.2025
23:05 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046953201.html
Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами
Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами - РИА Новости, 07.10.2025
Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами
Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в Сенате неоднократно ушла от ответа на вопрос о том, есть ли у ФБР фото от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, на... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:05:00+03:00
2025-10-07T23:05:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
кэш патель
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами

Генпрокурор США ушла от ответа о фото Трампа с обнаженными женщинами у Эпштейна

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в Сенате неоднократно ушла от ответа на вопрос о том, есть ли у ФБР фото от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, на которых запечатлен американский президент Дональд Трамп с полуобнаженными женщинами.
Ранее Бонди попала под шквал критики сторонников Трампа из-за того, как ее ведомство ведет дело Эпштейна. СМИ сообщали, что директор ФБР Кэш Патель хочет ее отставки на фоне разногласий по этому делу.
Фото, опубликованное телеканалом CNN - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CNN опубликовал фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
23 июля, 10:06
«
"Вы сидите здесь и снова отпускаете непристойные замечания, пытаясь оклеветать президента Трампа со всех сторон, в то время как вы сами брали деньги у одного из самых доверенных лиц Эпштейна. Полагаю, я могу ошибаться, поправьте меня. (Сооснователь соцсети LinkedIn - ред.) Рид Хоффман, который неоднократно встречался с Джеффри Эпштейном", - заявила она в ответ на вопрос сенатора-демократа Шелдона Уайтхауса.
Когда он вновь переспросил ее о том, есть ли у ФБР фотографии Трампа с женщинами, которые Эпштейн якобы показывал, о чем ранее заявляли жертвы насилия со стороны скандального финансиста, Бонди просто промолчала.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Роберт Престон Моррис - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком
3 октября, 06:01
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
