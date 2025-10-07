Генпрокурор США не ответила на вопрос о фото Трампа с обнаженными женщинами

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в Сенате неоднократно ушла от ответа на вопрос о том, есть ли у ФБР фото от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, на которых запечатлен американский президент Дональд Трамп с полуобнаженными женщинами.

Ранее Бонди попала под шквал критики сторонников Трампа из-за того, как ее ведомство ведет дело Эпштейна . СМИ сообщали, что директор ФБР Кэш Патель хочет ее отставки на фоне разногласий по этому делу.

« "Вы сидите здесь и снова отпускаете непристойные замечания, пытаясь оклеветать президента Трампа со всех сторон, в то время как вы сами брали деньги у одного из самых доверенных лиц Эпштейна. Полагаю, я могу ошибаться, поправьте меня. (Сооснователь соцсети LinkedIn - ред.) Рид Хоффман, который неоднократно встречался с Джеффри Эпштейном", - заявила она в ответ на вопрос сенатора-демократа Шелдона Уайтхауса

Когда он вновь переспросил ее о том, есть ли у ФБР фотографии Трампа с женщинами, которые Эпштейн якобы показывал, о чем ранее заявляли жертвы насилия со стороны скандального финансиста, Бонди просто промолчала.

ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.