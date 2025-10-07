https://ria.ru/20251007/tramp-2046929660.html
Трамп заявил, что демократы напоминают ему Сомали
Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в... РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заявил, что у демократов сейчас нет лидера, они напоминают ему Сомали