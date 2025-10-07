Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что демократы напоминают ему Сомали
19:42 07.10.2025
Трамп заявил, что демократы напоминают ему Сомали
Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в... РИА Новости, 07.10.2025
в мире, сомали, сша, дональд трамп
В мире, Сомали, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что демократы напоминают ему Сомали

Трамп заявил, что у демократов сейчас нет лидера, они напоминают ему Сомали

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у демократов нет лидера, и сравнил оппозиционную ему партию с африканским государством Сомали, много лет находящимся в состоянии гражданской войны.
"Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имён, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали", - заявил он журналистам в Белом доме.
Ранее лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
В миреСомалиСШАДональд Трамп
 
 
