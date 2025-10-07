Рейтинг@Mail.ru
10:48 07.10.2025
Трамп заявил, что спас TikTok
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, TikTok
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу.
"Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома.
Трамп подписал указ о работе TikTok
Трамп подписал указ о работе TikTok
21 января, 04:19
Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования.
В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok
14 февраля, 05:21
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинTikTok
 
 
