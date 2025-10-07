Трамп заявил, что спас TikTok

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу.

"Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok . Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома.

Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования.

В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.