Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже принял решение в пользу поставок ракет “Томагавк” на Украину, несмотря на заявления, что сперва он хочет выслушать намерения Киева по их применению, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине , однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

“Я думаю, что решение касательно поставок Tomahawk уже принято, потому что баланс сил не в сторону, не в пользу Трампа. Мы знаем позицию Украины, которая если получит хоть какое-то оружие, то в этот же день попытается его использовать, мы знаем позицию европейских финансовых доноров, которые любят оплачивать желания Украины, ну и, конечно, баланс сил в США ”, - полагает собеседник агентства.

Как указывает эксперт, в конгрессе США и в самом окружении Трампа сохраняется значительное число лиц, все еще желающих “нанести России стратегическое поражение”. Кроме этого, на американского лидера также влияет глубинное государство, из-за чего Трампу все сложнее балансировать по ряду вопросов.

“Я думаю, что (поставки ракет - ред.) это вопрос времени. Скорее всего, это будет синхронизировано с Европой и именно с Германией . Скорее всего, “Томагавки” Украина получит как раз в момент, когда от Германии… получит и (ракеты - ред.) Taurus”, - отмечает Блохин.