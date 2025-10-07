https://ria.ru/20251007/tramp-2046772592.html
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
Президент США Дональд Трамп уже принял решение в пользу поставок ракет “Томагавк” на Украину, несмотря на заявления, что сперва он хочет выслушать намерения... РИА Новости, 07.10.2025
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
Блохин: Трамп уже принял решение по поставкам "Томагавков" Украине
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже принял решение в пользу поставок ракет “Томагавк” на Украину, несмотря на заявления, что сперва он хочет выслушать намерения Киева по их применению, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп
заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине
, однако хотел бы понять, как Киев
намерен их использовать.
Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ
и США
, заявлял президент России Владимир Путин
.
“Я думаю, что решение касательно поставок Tomahawk уже принято, потому что баланс сил не в сторону, не в пользу Трампа. Мы знаем позицию Украины, которая если получит хоть какое-то оружие, то в этот же день попытается его использовать, мы знаем позицию европейских финансовых доноров, которые любят оплачивать желания Украины, ну и, конечно, баланс сил в США ”, - полагает собеседник агентства.
Как указывает эксперт, в конгрессе США и в самом окружении Трампа сохраняется значительное число лиц, все еще желающих “нанести России стратегическое поражение”. Кроме этого, на американского лидера также влияет глубинное государство, из-за чего Трампу все сложнее балансировать по ряду вопросов.
“Я думаю, что (поставки ракет - ред.) это вопрос времени. Скорее всего, это будет синхронизировано с Европой
и именно с Германией
. Скорее всего, “Томагавки” Украина получит как раз в момент, когда от Германии… получит и (ракеты - ред.) Taurus”, - отмечает Блохин.
Как резюмирует собеседник агентства, сейчас Трамп главным образом ожидает чек за поставки Tomahawk, чтобы не заниматься благотворительностью, а делать бизнес на конфликте.