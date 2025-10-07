Рейтинг@Mail.ru
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046772592.html
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт
Президент США Дональд Трамп уже принял решение в пользу поставок ракет “Томагавк” на Украину, несмотря на заявления, что сперва он хочет выслушать намерения... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:55:00+03:00
2025-10-07T09:55:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html
https://ria.ru/20250124/kiev-1995231955.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, российская академия наук
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российская академия наук
Трамп уже принял решение по "Томагавкам", считает эксперт

Блохин: Трамп уже принял решение по поставкам "Томагавков" Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже принял решение в пользу поставок ракет “Томагавк” на Украину, несмотря на заявления, что сперва он хочет выслушать намерения Киева по их применению, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ
3 сентября 2024, 14:39
Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявлял президент России Владимир Путин.
“Я думаю, что решение касательно поставок Tomahawk уже принято, потому что баланс сил не в сторону, не в пользу Трампа. Мы знаем позицию Украины, которая если получит хоть какое-то оружие, то в этот же день попытается его использовать, мы знаем позицию европейских финансовых доноров, которые любят оплачивать желания Украины, ну и, конечно, баланс сил в США ”, - полагает собеседник агентства.
Как указывает эксперт, в конгрессе США и в самом окружении Трампа сохраняется значительное число лиц, все еще желающих “нанести России стратегическое поражение”. Кроме этого, на американского лидера также влияет глубинное государство, из-за чего Трампу все сложнее балансировать по ряду вопросов.
“Я думаю, что (поставки ракет - ред.) это вопрос времени. Скорее всего, это будет синхронизировано с Европой и именно с Германией. Скорее всего, “Томагавки” Украина получит как раз в момент, когда от Германии… получит и (ракеты - ред.) Taurus”, - отмечает Блохин.
Как резюмирует собеседник агентства, сейчас Трамп главным образом ожидает чек за поставки Tomahawk, чтобы не заниматься благотворительностью, а делать бизнес на конфликте.
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: Киев пытался наладить отношения с Трампом необычным способом
24 января, 00:10
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала