Рейтинг@Mail.ru
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:04 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sud-2046853125.html
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии - РИА Новости, 07.10.2025
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии
Верховный суд РФ признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:04:00+03:00
2025-10-07T15:04:00+03:00
культура
россия
сша
санкт-петербург
данила козловский
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96405/01/964050143_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_7c8355ced8a057699a1735b31ec256a8.jpg
https://ria.ru/20250826/klub-2037678707.html
россия
сша
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96405/01/964050143_0:0:2308:1731_1920x0_80_0_0_33cca2ad1514636a178506436c4b43ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, санкт-петербург, данила козловский, генеральная прокуратура рф
Культура, Россия, США, Санкт-Петербург, Данила Козловский, Генеральная прокуратура РФ
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии

Верховный суд признал законным решение по иску Козловского к Бородину

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский
Актер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Актер Данила Козловский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд оставил решение без изменения", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил жалобу Бородина, который написал в своем Telegram-канале, что теперь намерен подготовить жалобу на имя председателя Верховного суда РФ.
Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Он подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль.
Вячеслав Шмыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд
26 августа, 15:26
 
КультураРоссияСШАСанкт-ПетербургДанила КозловскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала