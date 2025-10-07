Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.