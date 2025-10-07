Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение без изменения", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил жалобу Бородина, который написал в своем Telegram-канале, что теперь намерен подготовить жалобу на имя председателя Верховного суда РФ.
Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Он подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль.
