В Тбилиси арестовали организаторов штурма президентского дворца

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Накануне местная прокуратура предъявила обвинение Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе. Они проходят по статьям об организации и руководстве групповым насилием, призыве к свержению власти, попытке захвата объекта стратегического и особого значения, насильственном изменении конституционного строя Грузии.

Как заявил представитель ведомства Давид Гумберидзе, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали мобилизовать граждан, агрессивно настроенных по отношению к властям, и привлечь их к насильственным действиям для изменения конституционного строя и свержения правительства. А в день голосования они просили протестующих переместиться с места проведения акции — площади Свободы в Тбилиси — к резиденции президента.