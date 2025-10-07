Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 октября: ВСУ за сутки потеряли 1355 военных и три танка
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 07.10.2025
Спецоперация, 7 октября: ВСУ за сутки потеряли 1355 военных и три танка
ВС РФ освободили населенные пункты Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, украинские войска потеряли за сутки 1355 военнослужащих, три танка
https://ria.ru/20251007/zelenskiy-2046784385.html
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046911178.html
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046879441.html
https://ria.ru/20251007/bouz-2046835347.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области
Видео об освобождении Нововасилевского в Запорожской области публикует Минобороны России. "В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 квадратных километров по правому берегу реки Янчур", - сообщили в военном ведомстве.
2025-10-07T18:33
true
PT1M25S
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву
Силовики задержали жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву, возбуждено дело.
2025-10-07T18:33
true
PT1M36S
Российские военные превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти для ВСУ
Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил один из операторов БПЛА группировки.
2025-10-07T18:33
true
PT0M30S
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, украинские войска потеряли за сутки 1355 военнослужащих, три танка и 13 бронемашин, ПВО сбила ночью 184 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Российская армия взяла под контроль два населенных пункта

Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области, сообщило Минобороны РФ во вторник.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Федоровку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Федоровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Федоровку в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Нововасилевское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Нововасилевское в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Нововасилевское в Запорожской области

ВСУ потеряли до 1355 военных и три танка

Украинские войска за сутки потеряли до 1355 военнослужащих, ТРИ танка и 13 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО сбила ночью 184 украинских БПЛА над Россией

С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 62 – над территорией Курской области, 31 – над территорией Белгородской области, 30 – над территорией Нижегородской области, 18 – над территорией Воронежской области, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Тульской области, по три БПЛА – над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два БПЛА – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, два - над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву и один – над территорией Волгоградской области.

Открыть "томагавк" войны?

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
На Украине не знают, какое решение Трамп принял по поставкам Киеву крылатых ракет "Томагавк".
Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал, что Киев, получив "Томагавки", сделает с ними "понятно что": ударит по Парижу, Берлину, Варшаве.

"Украинский вопрос" мирового масштаба

США ожидают от Турции пересмотра её позиции по украинскому урегулированию, однако давление со стороны Вашингтона может привести к обратному результату, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор, доктор Мехмет Сейфеттин Эрол.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:57
Европейская комиссия должна сбросить "антироссийские очки", чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в собственное колено, отказываясь от энергоресурсов из РФ, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Владимир Зеленский пытается моральным шантажом заставить Венгрию поддержать его членство в ЕС, но этого не произойдет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил глава словацкого МВД, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия").
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости
18:11

Законные цели с РФ

Удары нанесены по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях, работавшим в интересах ВСУ, в Харькове уничтожено хранилище ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Минобороны в сводке во вторник сообщило о нанесении поражения энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.
Ударами в Харькове на Украине уничтожены подразделение иностранных наемников ВСУ и цех, где украинские войска собирали БПЛА, сообщил РИА Новости Сергей Лебедев.

ВС РФ в небе и на земле

Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости один из операторов БПЛА группировки.
Российские войска продвинулись возле Волчанска в Харьковской области, расширив зону контроля в прибрежной зоне реки Волчья, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией
16:35

Террор СБУ

Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости Барбашов.

Приграничье

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, два человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
14:18
По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 45 снарядов, также 88 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в 21 квартире, 20 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух административных зданиях, двух объектах инфраструктуры и 89 транспортных средствах.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районе совершены атаки 9 беспилотников, по Белгороду выпущено 12 боеприпасов и один БПЛА, погибли двое мужчин. По данным главы области, Валуйский округ атакован 12 дронами, в Грайворонском округе 13 населенных пунктов атакованы 32 боеприпасами и 30 беспилотниками. В Краснояружском районе нанесены удары 4 БПЛА, над Алексеевским, Яковлевским округами, Ивнянским, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 20 беспилотников, уточнил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСлужба безопасности УкраиныДмитрий ПесковРоссияСергей Лебедев
 
 
