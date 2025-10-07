МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, украинские войска потеряли за сутки 1355 военнослужащих, три танка и 13 бронемашин, ПВО сбила ночью 184 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Российская армия взяла под контроль два населенных пункта

Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Федоровка в ДНР , сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области , сообщило Минобороны РФ во вторник.

ВСУ потеряли до 1355 военных и три танка

Украинские войска за сутки потеряли до 1355 военнослужащих, ТРИ танка и 13 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО сбила ночью 184 украинских БПЛА над Россией

Открыть "томагавк" войны?

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине , однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

На Украине не знают, какое решение Трамп принял по поставкам Киеву крылатых ракет "Томагавк".

Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Украинский вопрос" мирового масштаба

США ожидают от Турции пересмотра её позиции по украинскому урегулированию, однако давление со стороны Вашингтона может привести к обратному результату, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор, доктор Мехмет Сейфеттин Эрол.

Роберт Фицо. Европейская комиссия должна сбросить "антироссийские очки", чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в собственное колено, отказываясь от энергоресурсов из РФ, считает премьер-министр Словакии

Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил глава словацкого МВД, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия").

Законные цели с РФ

Минобороны в сводке во вторник сообщило о нанесении поражения энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Ударами в Харькове на Украине уничтожены подразделение иностранных наемников ВСУ и цех, где украинские войска собирали БПЛА, сообщил РИА Новости Сергей Лебедев.

ВС РФ в небе и на земле

Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке , за которую идут бои в Донбассе , сообщил РИА Новости один из операторов БПЛА группировки.

Террор СБУ

Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости Барбашов.

Приграничье

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, два человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 45 снарядов, также 88 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в 21 квартире, 20 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух административных зданиях, двух объектах инфраструктуры и 89 транспортных средствах.