Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sk-2046802976.html
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области - РИА Новости, 07.10.2025
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за отравлений спиртным в Ленинградской области, следствие даст оценку деятельности контролирующих органов, сообщили... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:28:00+03:00
2025-10-07T12:28:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:245:1280:965_1920x0_80_0_0_c12f5b1dae10b3b38dc3dcb85aa5cc49.jpg
https://ria.ru/20251007/otravlenie-2046801476.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ba1ec525014f92e2f97c8a92c3d06a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области

СК возбудил дело о халатности после отравления спиртным в Ленинградской области

© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : прокуратура Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено из-за отравлений спиртным в Ленинградской области, следствие даст оценку деятельности контролирующих органов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственным органом будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, в связи с чем для установления всех обстоятельств следственным путем в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
12:20
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала