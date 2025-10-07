https://ria.ru/20251007/sk-2046802976.html
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области
СК возбудил дело после отравления спиртным в Ленинградской области
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за отравлений спиртным в Ленинградской области, следствие даст оценку деятельности контролирующих органов, сообщили... РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
ленинградская область
россия
